Банк «ДОМ.РФ» профинансирует строительство дома «Ингрупп» на ул. Подгорной

Банк «ДОМ.РФ» профинансирует строительство дома бизнес-класса в Перми для девелопера «Ингрупп», сообщили в пресс-службе кредитного учреждения. На предоставленные средства в размере 448 млн руб. структура «Ингрупп» ООО СЗ «Трэнта» возведет ЖК Slide на ул. Подгорной, 109. Общая площадь 9-этажного дома составит 5,9 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Новостройка на ул. Подгорной, 109 будет рассчитана на 64 квартиры. Завершить строительство планируется в I квартале 2025 года.

Управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов пояснил, что финансирование строительства ЖК Slide станет вторым проектом кредитного учреждения с группой, совокупный лимит кредитования достиг уже 2,4 млрд руб. Кредитование какого дома «Ингрупп» было первым проектом «ДОМ.РФ», господин Филиппов не раскрыл.

Напомним, о приобретении «Ингрупп» земельного участка на ул. Подгорной, 109 стало известно в апреле этого года. Площадка в 1,5 тыс. кв. м находится рядом со зданием арбитражного суда Пермского края и автосервисом.