Число погибших при пожаре на свадьбе в Ираке выросло до 120

Количество погибших в результате пожара в иракской провинции Найнава увеличилось до 120 человек. Еще 200 человек получили ранения, сообщает агентство Al Arabiya со ссылкой на местных властей.

По предварительным данным, причиной возгорания стало использование фейерверков во время свадьбы. Также не были соблюдены требования противопожарной безопасности, а сам зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями, что способствовало распространению огня. Из-за пожара обрушилась часть зала, в котором проводилась церемония.

Иракский Красный Крест оценивает число пострадавших в 450 человек. Премьер-министр регионального правительства Масрур Барзани поручил министру здравоохранения направить большое количество машин скорой помощи для перевозки раненых.

ЧП произошло сегодня, 27 сентября. Изначально сообщалось о 100 погибших и 150 пострадавших.

Лаура Кеффер