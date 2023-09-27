Россия заявила о несогласованных запусках БПЛА коалиции США в Сирии

Российская сторона зафиксировала в Сирии очередные нарушения протокола о деконфликтации авиации международной антитеррористической коалиции во главе с США. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Как передает «Интерфакс», в районе Эт-Танф за прошедшие сутки наблюдалось шесть нарушений при полете двух пар истребителей F-16 и двух многоцелевых БПЛА MQ-1C. Вадим Кулить отметил, что запуски беспилотников не согласовали с российской стороной.

24 сентября Вадим Кулить сообщал о 24 нарушениях со стороны авиации коалиции в США в Сирии, связанных с запусков истребителей и БПЛА. В августе Россия заявила об опасном сближении истребителей F-35 США с Су-35.

Лусине Баласян