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Коммерсантъ FM
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Губернатор: бывший завод Volvo в Калуге начнет работу в 2023 году

Бывший завод Volvo в Калуге возобновит работу в 2023 году, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, ожидается, что в 2024 году производство на заводе выйдет на полную мощность.

Как сообщил губернатор во время эфира в соцсети «ВКонтакте», на следующей неделе власти региона встретятся с новым руководством завода. «В этом году планируется возобновление работы предприятия. На полную мощность оно выйдет в следующем году»,— заявил господин Шапша (цитата по «Интерфаксу»).

25 сентября глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сделке по передаче российских активов шведского автоконцерна Volvo без опциона на обратный выкуп. В июле 2022 года «Ъ» писал, что Volvo Group проведет сокращение сотрудников в России, поскольку автоконцерн не может заниматься сборкой машин из-за санкций Евросоюза.

В начале сентября 2023 года активы Volvo в РФ были переданы российскому бизнесмену Игорю Киму. В активы входят четыре сервисные центра, площадки по сварке и окраске кабин, а также сборочный автозавод в Калуге, приостановивший работу в конце февраля 2022 года.

Лусине Баласян

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