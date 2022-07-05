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Коммерсантъ FM
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Простоя кадровое решение

Volvo Group уволит часть сотрудников недогруженного завода грузовиков

Как узнал “Ъ”, Volvo Group сократит штат в РФ. Компания производила грузовики в Калуге, но после начала военных действий на Украине и введения санкций завод простаивает. Сокращения пройдут до конца года — сейчас компания, в российских подразделениях которой работали более 1270 человек, оценивает масштабы. Volvo уже уменьшала штат в РФ во время кризиса 2015 года, но затем увеличила его по мере восстановления рынка. Сейчас проблемы компании серьезнее: она не может собирать машины из-за санкций ЕС в отношении поставок компонентов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Volvo Group проведет сокращение сотрудников в РФ, рассказали “Ъ” в российском офисе компании. «Volvo Group приняла решение адаптировать свою операционную деятельность в связи с изменившимися рыночными условиями в РФ. Адаптация будет означать сокращение персонала в подразделениях Volvo Group в России в течение этого года»,— пояснили там, добавив, что сейчас российский офис обдумывает масштабы сокращений.

Завод Volvo Group в Калуге продолжит находиться в режиме приостановки: «Пока рано говорить, что будет дальше с производственными площадками Volvo Group в России. Компания не принимала решение об уходе с рынка». Площадка Volvo Trucks в Калуге была открыт в 2009 году, плановая мощность — 15 тыс. грузовиков в год (10 тыс. у Volvo, 5 тыс. у Renault Trucks). Компания с 2014 года выполняла сварку, окраску и сборку кабин в РФ, также у Volvo Trucks был экспортный проект. В 2011 году Volvo Trucks удалось получить льготы режима промсборки, но не как автопроизводителю, а как производителю компонентов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», на конец 2020 года в «Вольво Восток» работало 606 человек, в «Вольво Компоненты» — 668 человек (последние данные за 2019 год). По данным ФНС, компания в 2021 году получила 68,8 млрд руб. выручки и 8,6 млрд руб. чистой прибыли. Чистые активы оценивались в 8,3 млрд руб. Продажи грузовиков концерна в РФ в 2021 году выросли на 31%, до 5,7 тыс. штук.

Другие европейские производители грузовиков — Daimler, MAN и Scania — также приостановили деятельность в РФ. Легковое подразделение Volvo Cars не имеет отношения к Volvo Group и сейчас принадлежит китайской Geely.

В 2021 году на Россию приходилось 3% продаж Volvo Group. В апрельском заявлении Volvo Group говорилось, что продажи, сервис и производство в РФ приостановлены с момента начала военных действий на Украине и введения санкций в отношении РФ. Один из источников “Ъ” отмечает, что компания фактически не может осуществлять сборку из-за санкций ЕС в отношении поставок компонентов в РФ, а также готовых грузовиков и спецтехники.

Компания оценивала активы в РФ в 9 млрд шведских крон ($100 млн). В отчете за первый квартал она учла негативный эффект в размере 4,1 млрд крон на операционную прибыль (почти 8,6 млрд), связанный с созданием резервов под активы в России. Наибольшие потери фиксировались по линии финансовых услуг — 2,6 млрд крон, потери сегмента грузовиков оценивались в 1,4 млрд, спецтехники — 106 млн, двигателей для яхт (Volvo Penta) — 3 млн.

Еще в феврале Volvo занимала второе место на рынке грузовиков в РФ после КамАЗа с 729 проданных автомобилей, но уже в мае лидером среди иностранных грузовиков стал китайский Shaanxi (508 штук), следует из данных «Автостата».

Volvo уже проводила сокращения сотрудников в России во время кризиса 2015 года. Тогда «Вольво Восток» (управляет активами группы в РФ) приостанавливала производство грузовиков в Калуге на семь месяцев и уволила 30% персонала. Но в 2017 году в компании сообщали, что завод Volvo вновь принял на работу 280 работников, сокращенных из-за кризиса.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что будущее российского бизнеса иностранных автоконцернов сейчас зависит не от них, а от политических решений властей ЕС, в том числе по импорту комплектующих и техники. В ближайшее время, считает он, завод Volvo в Калуге будет законсервирован, а дальнейшая его судьба будет зависеть от развития ситуации.

Аналитик отмечает, что бизнес транспортных компаний пострадал из-за ограничений на трансграничные перевозки, и сейчас на рынке есть избыточное предложения по магистральным тягачам. Однако сегмент строительной техники, наоборот, развивается. Владимир Беспалов также указывает на ограниченные возможности выпуска грузовиков в РФ из-за проблем с компонентами, «что мы можем видеть даже на примере КамАЗа».

Ольга Никитина

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