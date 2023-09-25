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Коммерсантъ FM
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Мантуров: активы Volvo в РФ передали без обратного опциона

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о сделке по передаче российских активов шведского автоконцерна Volvo без опциона на обратный выкуп. Об этом он сообщил журналистам ТАСС в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан».

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В июле 2022 года «Ъ» писал, что Volvo Group проведет сокращение сотрудников в России, поскольку автоконцерн не может заниматься сборкой машин из-за санкций Евросоюза. В начале сентября этого года активы Volvo в РФ были переданы российскому бизнесмену Игорю Киму. В активы входят четыре сервисные центра, площадки по сварке и окраске кабин, а также сборочный автозавод в Калуге, приостановивший работу в конце февраля 2022 года. Тогда Минпромторг сообщал, что работы по восстановлению работы калужского завода ведутся при участии отечественного партнера.

Полина Мотызлевская

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