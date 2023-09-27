В Эстонии предложили заменить название Калининграда на Кенигсберг

Комитет по иностранным делам парламента Эстонии постановил, что в стране стоит прекратить использование нынешнего названия Калининграда и заменить его на историческое Кенигсберг. Весной инициативу предложила консервативная партия.

Как отмечается в постановлении, Эстонии стоит последовать примеру Литвы, Латвии и Польши, которые уже приняли аналогичное решение.

10 мая Польское правительство приняло рекомендации о смене географического название города Калининград на Крулевец. В Кремле это решение осудили, назвав безумным процессом. В Латвии и Литве предложили называть город Караляучи и Караляучюс соответственно.