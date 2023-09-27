Bloomberg: Египет и РФ возобновили переговоры по поставкам пшеницы

Египет ведет переговоры о покупке 1 млн тонн российской пшеницы в рамках правительственной сделки, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, насколько вероятно скорое заключение сделки неясно, однако стороны обсуждают поставки в этом сезоне.

После публикации агентства первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что информация не соответствует действительности.

В начале сентября власти Египта сообщили о заключении сделки с Россией на покупку 480 тыс. тонн пшеницы. 21 сентября Bloomberg сообщил, что Египет отказался от закупок российской пшеницы в пользу импорт из Франции и Болгарии. По данным агентства, Россия настаивала, что стоимость поставок ниже неофициального минимального уровня цен. При этом Ибрагим Ашвами опроверг информацию о разногласиях между Египтом и Россией по вопросу поставок.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Почти все поставки идут через Главное управление снабжения Египта. В прошлом сезоне Египет увеличил закупки пшеницы у России на 61,1% — до 8,1 млн тонн. 2 августа Египет закупил 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну.

Лусине Баласян