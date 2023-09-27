Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Bloomberg: Египет и РФ возобновили переговоры по поставкам пшеницы

Египет ведет переговоры о покупке 1 млн тонн российской пшеницы в рамках правительственной сделки, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, насколько вероятно скорое заключение сделки неясно, однако стороны обсуждают поставки в этом сезоне.

После публикации агентства первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави в интервью телеканалу RT Arabic заявил, что информация не соответствует действительности.

В начале сентября власти Египта сообщили о заключении сделки с Россией на покупку 480 тыс. тонн пшеницы. 21 сентября Bloomberg сообщил, что Египет отказался от закупок российской пшеницы в пользу импорт из Франции и Болгарии. По данным агентства, Россия настаивала, что стоимость поставок ниже неофициального минимального уровня цен. При этом Ибрагим Ашвами опроверг информацию о разногласиях между Египтом и Россией по вопросу поставок.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Почти все поставки идут через Главное управление снабжения Египта. В прошлом сезоне Египет увеличил закупки пшеницы у России на 61,1% — до 8,1 млн тонн. 2 августа Египет закупил 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...