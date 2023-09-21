Bloomberg: Египет купит пшеницу у Франции и Болгарии вместо России

Египет будет закупать пшеницу во Франции и Болгарии после того, как после попытки России установить неофициальный ценовой минимум поставки российского зерна были фактически заблокированы. Об этом сообщили источники Bloomberg. Кроме того, по данным Reuters, Египет также рассматривает закупку пшеницы у Казахстана.

По словам источников агентства, знакомых с вопросом, Египет закупит 500 тыс. тонн пшеницы у Франции и Болгарии после того, как Москва заблокировала поставки российского зерна. Это второй случай за последние несколько месяцев, когда закупка российской пшеницы государственным закупщиком Египта была сорвана из-за попытки Москвы установить неофициальный минимальный уровень цен.

Как рассказали Reuters три трейдера, Египет также рассматривает поставки зерна из Казахстана: для их финансирования ведутся переговоры с банком, базирующимся в Абу-Даби. Переговоры по кредитной сделке для закупок зерна у Казахстана находятся на ранней стадии, сейчас обсуждаются цена зерна и его количество а также условия кредита, сообщил агентству источник, знакомый с ходом переговоров.

4 сентября главное управление снабжения Египта договорилось с частным трейдером о покупке 480 тыс. тонн российской пшеницы по $270 за тонну, включая фрахт,— ниже неофициального минимального уровня цен, который пытались установить российские чиновники. Несколько дней спустя Египет сообщил, что за поставки зерна будет отвечать компания Solaris, базирующаяся в Швейцарии,— один из крупнейших трейдеров, занимающихся российской пшеницей, .

Российские зерновые порты переполнены после двух лет рекордных урожаев. Это делает Россию доминирующим грузоотправителем и ценообразователем на мировом рынке зерновых, пишет агентство. При этом избыток предложения оказывает давление на местные цены, побуждая чиновников вводить минимальный ценовой уровень, чтобы поддержать рынок.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Почти все поставки идут через Главное управление снабжения Египта. В прошлом сезоне Египет увеличил закупки пшеницы у России на 61,1% — до 8,1 млн тонн. 2 августа Египет закупил 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну.

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Анастасия Ларина