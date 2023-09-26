ВТБ отрицает переговоры об обмене доли в Fortenova на акции «Яндекса»

Группа ВТБ, владеющая 7% акций хорватского ритейлера Fortenova Grupa, отрицает переговоры об обмене этой доли на акции «Яндекса», сообщила «Ъ» пресс-служба банка. Ранее сегодня, 26 сентября, Frank Media со ссылкой на источники писало, что сделка обсуждается уже несколько месяцев.

По данным Frank Media, хорватские власти способствовали получению разрешений для совершения этой сделки от Еврокомиссии и Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC). По информации источников издания, Fortenova Grupa намеревалась приобрести акции «Яндекса» у западных инвесторов, а затем обменять их на долю в самом ритейлере.

Источники отмечали, что ВТБ договаривался о совершении сделки по номиналу бывшего долга. ВТБ получил 7% акций в Fortenova Grupa в счет погашения долга компании в €350 млн.

В мае глава ВТБ Андрей Костин допускал, что банк может стать участником консорциума инвесторов по покупке контрольного пакета акций компании. В июне он заявил, что банк не будет принимать участие в сделке по покупке доли в «Яндексе», поскольку ее цена в ходе обсуждений превысила изначальное предложение банка.

Полина Мотызлевская