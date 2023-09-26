Минздрав Армении сообщил о 125 погибших при взрыве на складе топлива в Карабахе

Количество погибших при взрыве на складе топлива вблизи трассы Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе возросло до 125 человек, сообщила журналистам глава Минздрава Армении Анаит Аванесян. По ее словам, тела доставлены в Армению, их идентификация еще не начата. Сегодня утром местное агентство «Арменпресс» сообщало о 290 пострадавших и большом количестве пропавших без вести.

Анаит Аванесян уточнила, что 67 пострадавших находятся сейчас в Национальном ожоговом центре Армении. «Состояние здоровья большинства из них оценивается как крайне тяжелое и тяжелое. У нас также есть небольшое количество случаев средней тяжести»,— сказала она (цитата по «Арменпресс»).

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Полина Мотызлевская