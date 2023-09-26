Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав Армении сообщил о 125 погибших при взрыве на складе топлива в Карабахе

Число погибших при взрыве на складе топлива в Карабахе возросло до 125

Количество погибших при взрыве на складе топлива вблизи трассы Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе возросло до 125 человек, сообщила журналистам глава Минздрава Армении Анаит Аванесян. По ее словам, тела доставлены в Армению, их идентификация еще не начата. Сегодня утром местное агентство «Арменпресс» сообщало о 290 пострадавших и большом количестве пропавших без вести.

Анаит Аванесян уточнила, что 67 пострадавших находятся сейчас в Национальном ожоговом центре Армении. «Состояние здоровья большинства из них оценивается как крайне тяжелое и тяжелое. У нас также есть небольшое количество случаев средней тяжести»,— сказала она (цитата по «Арменпресс»).

Новость дополняется

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...