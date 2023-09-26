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Коммерсантъ FM
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Верховный суд уточнил правила проведения торгов

Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел дело о задатке для участия в региональных и муниципальных торгах. Жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга в сентябре 2021 года выставил на торги квартиру в центре Санкт-Петербурга. Условия обязывали претендента до подачи заявки внести задаток и заключить письменный договор о нем с комитетом.

По жалобе Петра Ульянова ФАС признала такое условие договора нарушающим антимонопольные требования к торгам, и комитет не смог оспорить это в суде. Суды трех инстанций поддержали ФАС, решив, что подобное требование создает административный барьер и необоснованные препятствия потенциальным покупателям для участия в торгах.

Комитет обратился в ВС и добился передачи дела в экономколлегию. В итоге ВС отменил решения судов.

В определении ВС указал, что обязанность участников торгов вносить задаток установлена в ст. 448 Гражданского кодекса (организация и порядок проведения торгов). Таким образом, требования комитета, связанные с заключением договора о задатке, основаны на положениях действующего законодательства и применимы ко всем участникам закупки, уточнила коллегия.

Также ВС отметил, что антимонопольный орган не подтвердил, что оспариваемые условия конкурсной документации «привели к необоснованному ограничению количества участников». Кроме того, господин Ульянов не подавал заявку на участие в конкурсе и не ссылался на наличие у него каких-либо препятствий для своевременного предоставления организатору торгов необходимых документов, поэтому его жалобу ФАС не должна была рассматривать. В итоге ВС признал недействительным решение антимонопольной службы.

Екатерина Волкова

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