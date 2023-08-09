Конкуренция не задалась

Верховный суд РФ (ВС) решит, ограничивает ли доступ к конкурсу о продаже муниципального имущества необходимость до подачи заявки заключить письменный договор о задатке с организатором торгов. На практике обычно достаточно перечисления задатка без подписания договора, в связи с чем ФАС решила, что такое условие создает необоснованные препятствия для участия в торгах и ограничивает конкуренцию. Законность решения службы и проверит ВС. Юристы считают, что требование о предварительном подписании договора о задатке дает организатору торгов дополнительные возможности влиять на отбор участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

ВС уточнит правила проведения региональных и муниципальных торгов. Жилищный комитет правительства Санкт-Петербурга в сентябре 2021 года выставил на открытый конкурс квартиру в доме на Миллионной улице площадью около 170 кв. м. В извещении о торгах говорилось, что претендент до подачи заявки на участие в конкурсе должен внести задаток, закрепив это письменным договором с комитетом. Без документа перечисленные средства не будут считаться задатком.

По жалобе Петра Ульянова управление ФАС по Санкт-Петербургу проверило действия жилкомитета при организации и проведении конкурса. В результате ведомство признало условие по договору о задатке нарушающим ст. 17 закона «О защите конкуренции» (антимонопольные требования к торгам). Комитет оспорил решение ФАС в суде, но проиграл.

Арбитражные суды трех инстанций сочли, что выдвинутое комитетом условие создает «административный барьер» и «необоснованные препятствия потенциальным покупателям к участию в торгах». Между тем, говорится в судебных актах, «действуя разумно и добросовестно», организатор торгов «должен обеспечить наибольшее количество участников», чтобы «увеличить уровень конкуренции и соблюсти интересы всех потенциальных покупателей».

Комитет пожаловался в ВС, настаивая, что Гражданский кодекс позволяет заключать договор о задатке и такое условие для внесения заявки на участие предусмотрено регламентом проведения торгов по продаже помещений петербургского жилфонда. Кроме того, по мнению комитета, у ФАС не было оснований для рассмотрения жалобы господина Ульянова, поскольку он не участвовал в торгах и даже не подавал заявку. Дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 20 сентября.

Ссылку на то, что ФАС возбудила дело по жалобе не участвовавшего в торгах лица, юристы считают необоснованной. Подать жалобу на порядок подачи заявок по ст. 17 закона о защите конкуренции может любое лицо, поясняет юрист антимонопольной практики Delcredere Мария Лисиченкова.

Что касается задатка, юристы признают, что его внесение — обычная практика для участия в торгах, но подписание договора требуется далеко не всегда. Ключевыми здесь выступают два момента: обязателен ли по закону такой способ обеспечения участия в торгах, а если нет, то ограничивает ли он конкуренцию, объясняет госпожа Лисиченкова.

Советник антимонопольной практики МЭФ LEGAL Оксана Павлухина считает, что само по себе условие об обязательном подписании договора о задатке не нарушает антимонопольное законодательство и может предусматриваться региональными или муниципальными правовыми актами. Поскольку условия для подачи заявки одинаковы для всех, она не видит нарушений в действиях комитета. В случае, если орган власти уклоняется от подписания договора о задатке с каким-то из лиц, это «однозначно создает препятствия в допуске заявки потенциального участника к торгам и дает основания для проведения антимонопольного расследования», добавляет госпожа Павлухина.

Однако антимонопольный юрист Наталья Пантюхина подчеркивает, что региональные и муниципальные акты не должны противоречить федеральному закону о защите конкуренции и на этот случай у ФАС как раз есть полномочия по выявлению нарушений, ограничивающих возможности для участия в торгах.

Более того, госпожа Пантюхина считает само требование заключить договор задатка до подачи заявки на конкурс антиконкурентным, поскольку орган власти заранее получит «открытые данные об участниках торгов», из которых «можно спрогнозировать их поведение и примерно прикинуть итоговую цену», а если эта информация окажется у конкурента, то он «может скорректировать свою заявку».

Условие о необходимости очно подписать договор ограничивает участников торгов по географическому признаку, добавляет Мария Лисиченкова: «Желающие приобрести квартиру могут находиться в другом регионе и не успеть физически обменяться оригиналами договора с комитетом». Впрочем, по мнению госпожи Павлухиной, договор можно направить в комитет по почте, запрета на это нет.

В 2019 году ВС высказывался по похожему вопросу, правда, в том деле аукцион по продаже имущества проводил не орган власти, а частная компания — ООО «Мегаполис». Тогда ВС решил, что требование об обязательном заключении договора о задатке и неучет перечисления суммы задатка без предварительно подписанного договора «создают необоснованные препятствия потенциальным покупателям к участию в спорных торгах».

Екатерина Волкова, Анна Занина