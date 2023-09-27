Вице-министры ответили гособвинению

В Кировском райсуде Уфы, где состоялось заседание по уголовному делу в отношении экс-директора ГКУ «Хозяйственное управление» Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при закупке пиксельных елок на 115 млн руб., допросили заместителя министра финансов Башкирии Азамата Абдюкова. Отвечая на вопросы гособвинения, он, в частности, пояснил, что его ведомство не проверяло выделяемую сумму на достоверность. Следующее заседание пройдет 17 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Уфы, где слушается уголовное дело в отношении 42-летнего бывшего директора ГКУ «Хозяйственное управление» (входит в структуру управления делами главы Башкирии) Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), допросили еще четырех свидетелей. Среди них были заместитель министра финансов Башкирии Азамат Абдюков и замминистра спорта республики Сергей Алопин.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Алексей Аглисламов в ноябре 2019 года без проведения торгов заключил госконтракт на изготовление пиксельных елок с ООО «Клирлайт Рус», как с единственным поставщиком, на сумму около 115 млн руб. Елки были установлены в девяти городах республики, включая Уфу.

В 2020 году УФАС по Башкирии установило, что контракт заключался с нарушением закона, а елки поставлялись в республику по цене, превышающей цену производителя. В том же году УФАС обязало «Клирлайт Рус» вернуть 115 млн руб. в федеральный бюджет. Поставщик и «Хозяйственное управление» обращались в суд с просьбой признать решение и предписание антимонопольного ведомства незаконными, но сделать это не удалось в трех инстанциях.

Алексей Аглисламов уволился из «Хозяйственного управления» в прошлом году по собственному желанию. Вину он не признает.

Гособвинение на суде представляла старшая помощница прокурора Кировского района Уфы Олеся Куляпина. Отвечая на ее вопросы, Азамат Абдюков пояснил, что должность замминистра финансов Башкирии он занимает с 2016 года. В его трудовые обязанности входит финансовое обеспечение органов государственной власти, в том числе и Управделами главы республики. По словам чиновника, к нему в 2019 году поступил проект распоряжения о выделении денег на «обеспечение конструкций ПВХ», который он визировал. Отвечая на вопрос о том, кто именно спустил проект, он ответил, что Управделами главы республики.

«У вас отдел, получается, не занимается проверкой достоверности сумм?» — поинтересовалась у свидетеля госпожа Куляпина. Тот ответил, что «по данному вопросу занимался другой отраслевой отдел».

Тогда помощница прокурора уточнила: для чего нужна была в проекте его подпись? На этот вопрос Азамат Абдюков ответил, что это часть его работы. «В проекте распоряжения непосредственно было обозначено Управделами главы и подведомственные учреждения, поэтому естественно затрагивало и наш функционал»,— сказал он.

Говоря о том, известно ли ему что-либо о заключенном контракте между «Хозяйственным управлением» и «Клирлайт Рус», чиновник ответил отрицательно: «Мы выделяем средства, то есть был подготовлен проект, мы выделили средства, а кому и что…».

Следующим допросили заместителя министра спорта Башкирии Сергея Алопина. Отвечая на вопросы помощницы прокурора, он, в частности, пояснил, что в тот период работал начальником отдела финансирования ЖКХ и транспортного обслуживания населения министерства финансов республики и курировал три региональных ведомства: минЖКХ, госкомитет по строительству и архитектуре (сейчас минстрой. — «Ъ-Уфа») и госкомитет по транспорту. В рамках работы с первым ведомством, добавил чиновник, ему поступило обращение о необходимости выделения денег на покупку пиксельных елок.

«Так как на тот момент источником финансирования был резервный фонд правительства Башкирии, то, соответственно, эти проекты готовили не главные распорядители бюджетных средств — минЖКХ, а министерство финансов»,— сказал господин Алопин.

Следующее заседание назначено на 17 октября.

Венера Хисамова