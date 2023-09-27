Схему вернули в прежнее состояние

Власти Кумертау отказались от идеи строительства в городе блочно-модульных котельных, которые должны были заменить местную ТЭЦ в схеме теплоснабжения города. В 2022 году мэрия Кумертау совместно с органами республиканской власти анонсировала в городе строительство на условиях концессии блочно-модульных котельных и котлов наружного размещения общей стоимостью около 1,5 млрд руб. Против этих планов выступил владелец Кумертауской ТЭЦ, которая отапливает город с 1954 года, а также вставшие на ее сторону городская прокуратура и суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Уфа», власти Кумертау отказались от идеи реформирования городского теплового хозяйства. В мае 2022 года республиканское правительство утвердило план модернизации объектов инфраструктуры Кумертау. Планировалось построить три блочно-модульные котельные и шесть теплоисточников в рамках концессии с АО «Башкоммунэнерго» (принадлежит минземимуществу Башкирии), чтобы заменить ими существующую в городе ТЭЦ. Федеральное финансирование оценивалось в пределах 1,2 млрд руб., более 233 млн руб. планировала выделить республика. Соответствующее концессионное соглашение с «Башкоммунэнерго» мэрия Кумертау подписала в августе того же года, а в октябре приняла постановление «Об актуализации схемы теплоснабжения…», согласно которому от услуг местной ТЭЦ было решено отказаться.

ООО «Кумертауская ТЭЦ», владеющее объектом, и местная прокуратура решили оспорить действия городских властей. В марте текущего года прокурор города направил в Кумертауский межрайонный суд административный иск, в котором указал, что действия мэрии при реализации программы децентрализации городской системы теплоснабжения противоречат генплану города, который предусматривал, что «основным источником теплоснабжения города до 2036 года сохраняется Кумертауская ТЭЦ». Кроме того, предложенная схема «не содержит технико-экономические обоснования перехода на децентрализованную систему теплоснабжения», отмечал он в суде. «Кумертауская ТЭЦ» поддержала исковые требования.

Кумертауская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 1954 году — единственная станция в энергосистеме Башкирии, которая способна использовать в качестве топлива природный и попутный газ, топочный мазут, уголь, отходы производства бывшей Кумертауской брикетной фабрики — «шлам» и отходы переработки подсолнечника от маслоэкстракционных заводов. Станция снабжает теплом и электроэнергией Кумертау. Установленная электрическая мощность — 120 МВт, тепловая — 328 Гкал/ч.

В мае суд удовлетворил исковые требования, поддержав доводы прокурора. Решение суда вступило в законную силу.

В июле Управление ФАС по Башкирии усмотрело нарушения ФЗ «О конкуренции» в действиях администрации Кумертау и «Башкоммунэнерго». Как установило ведомство, мэрия города не имела права заключать концессионное соглашение с «Башкоммунэнерго» (документ был подписан в августе 2022 года), а была обязана объявить конкурентную закупку.

В начале сентября администрация Кумертау подала в арбитражный суд Башкирии иск о признании решения УФАС недействительным. Ближайшее судебное заседание назначено на 3 октября.

Параллельно с рассмотрением иска прокурора в суде общей юрисдикции «Кумертауская ТЭЦ» обжаловала новую схему теплоснабжения в арбитражном суде, но безуспешно. Сначала арбитражный суд Башкирии, а затем Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении иска, признав спорную схему теплоснабжения действующей, несмотря на ряд нарушений, которые суд посчитал несущественными. В постановлении апелляции, рассмотревшей иск по правилам первой инстанции, не отражены решения УФАС и Кумертауского межрайонного суда, вынесенные в пользу владельца ТЭЦ.

По словам заместителя генерального директора «Кумертауской ТЭЦ» Владислава Каримова, решение о сохранении схемы теплоснабжения города было принято только после визита в Кумертау премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. «Администрация города, несмотря на противостояние в суде, утвердила новую схему, в которой наша ТЭЦ осталась в качестве основного источника теплоснабжения города. То же самое указано в действующем генплане,— отметил Владислав Каримов. — При этом мы будем обжаловать в кассации постановление апелляционной инстанции, которая, установив нарушения законодательства со стороны администрации, не учла ни решение УФАС, ни позицию прокуратуры, ни решение Кумертауского межрайонного суда, также признавших наличие нарушений федерального законодательства при децентрализации системы теплоснабжения».

«Действительно, Кумертауская ТЭЦ продолжит выполнять свою функцию по теплоснабжению города, — пояснил «Ъ-Уфа» глава администрации Кумертау Олег Фролов. — Проект, который мы планировали реализовать с «Башкоммунэнерго», не состоялся: УФАС признало концессионное соглашение недействительным. Кроме того, концессионер должен был в течение года выполнить проектные работы и построить объекты, но смогли бы он уложиться в этот срок — вопрос спорный».

Булат Баширов