«Цапковский» дошел до несостоятельности

Как стало известно «Ъ-Юг», суд в Краснодаре признал банкротом члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза, к которому установлены требования почти на 2,2 млрд руб. Единственным кредитором должника выступает российский холдинг «АСТ Компани М», правопреемник Николая Захарова, потерпевшего по делу о вымогательстве со стороны «Цапков». Представители господина Цеповяза считают преждевременным введение реализации имущества должника, однако суд не стал откладывать эту процедуру.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не стал откладывать процедуру реализации имущества должника

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд не стал откладывать процедуру реализации имущества должника

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным Вячеслава Цеповяза, бывшего владельца ООО «Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) “Слава Кубани”», который в настоящее время отбывает 20-летний срок лишения свободы за совершение преступлений в составе банды «Цапки». В отношении должника введена процедура реализации имущества, суд установил требования к нему на 2,19 млрд руб. со стороны кредитора – ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”», сообщил «Ъ-Юг» один из участников процесса.

Вячеславу Цеповязу назначен финансовый управляющий, без ведома которого должник не имеет права распоряжаться имуществом.

Представители господина Цеповяза в ходе рассмотрения дела возражали против введения процедуры реализации имущества, настаивая на реструктуризации долгов с постепенной выплатой. Однако суд согласился с доводами кредитора о том, что Вячеслав Цеповяз, находящийся в колонии, не может гарантировать погашения задолженности. Кроме того, суд напомнил о том, что осужденные за экономические преступления не могут претендовать на реструктуризацию долга, а в числе преступлений, за которые получил срок господин Цеповяз, было мошенничество с бюджетными субсидиями.

Представители должника просили привлечь в процесс Росфинмониторинг, а также прокуратуру Краснодарского края, ссылаясь на то, что сумма взыскания очень значительна. Компания «АСТ Компани М» возражала против этого ходатайства, расценив его как попытку затянуть процесс, с чем в итоге согласился суд.

Как ранее писал «Ъ-Юг», российский агрохолдинг «АСТ Компани М» приобрел право требования к Вячеславу Цеповязу у предпринимателя Николая Захарова (Гордика), который признан потерпевшим в уголовном деле о вымогательстве – в 2008 году «цапковские» заставили его передать их доверенному лицу права на компанию «Агроюгинвест». Летом этого года вступило в силу решение суда о взыскании с членов банды, в том числе с Вячеслава Цеповяза, компенсации вреда, нанесенного преступлением господину Захарову. Кроме того, тем же решением передача 100% долей ОПХ «Слава Кубани» супруге Вячеслава Цеповяза была признана незаконной – суд расценил сделку как притворную, призванную вывести имущество «цапковского» из-под взыскания (Вячеслав Цеповяз вскоре после массового убийства в станице Кущевской передал права на бизнес своей матери Тамаре Цеповяз, а та, в свою очередь, уступила «Славу Кубани» супруге Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней).

Суд предписал восстановить в ЕГРЮЛ регистрационную запись о праве Тамары Цеповяз на 100% долей общества, а поскольку женщина скончалась в 2013 году, владельцем актива по праву наследования признан Вячеслав Цеповяз. В базе данных kartoteka.ru учредителем ОПХ «Слава Кубани» сейчас числится Тамара Цеповяз, изменения в ЕГРЮЛ были внесены 19 сентября текущего года.

Возвращение Вячеслава Цеповяза в число учредителей ОПХ «Слава Кубани» – вопрос ближайшего будущего, пояснили «Ъ-Юг» юристы, знакомые с ситуацией. Что касается управления бизнесом, то после признания господина Цеповяза несостоятельным (судебный акт подлежит немедленному исполнению) все решения будет принимать назначенный кредитором финансовый управляющий. Если бы представители «цапковского» успели зарегистрировать его право на бизнес раньше признания господина Цеповяза банкротом, он мог бы назначить директора общества и получить доступ к управлению предприятием, располагающим большими финансовыми ресурсами (в 2022 году выручка «Славы Кубани» составила 1 млрд руб., чистая прибыль – 329 млн руб.).

Анна Перова, Краснодар