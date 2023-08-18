В деле «цапковского» начинается новый АСТ

В числе кредиторов Вячеслава Цеповяза, осужденного в составе банды «Цапки», может оказаться крупный участник российского аграрного рынка «АСТ Компани М». Месяц назад предприниматель Николай Захаров (Гордик) инициировал процедуру банкротства Цеповяза, поскольку суд подтвердил задолженность перед ним «цапковского» на 2 млрд руб. в качестве компенсации за отнятый бандитами бизнес. После этого «АСТ Компани М» приобрела право требования у неназванного кредитора и заявила о процессуальном правопреемстве.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Требование к Вячеславу Цеповязу заявит новый кредитор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Требование к Вячеславу Цеповязу заявит новый кредитор

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) в ходе рассмотрения дела о признании Вячеслава Цеповяза несостоятельным принял заявление ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» о процессуальном правопреемстве, материалы опубликованы в картотеке суда. С заявлением о банкротстве Цеповяза, который отбывает 20-летний срок за преступления в составе банды «Цапки», в АСКК обратился предприниматель из Кущевского района Николай Захаров (Гордик), заявление было подано 20 июля. Первое заседание АСКК, на котором будет обсуждаться обоснованность требований кредитора, пройдет 22 августа.

Тогда же суд рассмотрит заявление о процессуальном правопреемстве корпорации «АСТ Компани М», которая приобрела право требования к Вячеславу Цеповязу по договору цессии.

ООО «Агропромышленная корпорация “АСТ Компани М”» зарегистрировано в Москве в 1997 году, имеет обособленное структурное подразделение в Воронеже (его адрес указан в материалах АСКК). Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, учредители — Руслан Магомедхажиев и Александр Лиховцев, выручка в 2022 году — 60,7 млрд руб., чистая прибыль — 465 млн руб. «АСТ Компани М» ведет деятельность в 11 регионах РФ, владеет 11 элеваторами емкостью 1,2 млн т единовременного хранения (в том числе Величковский в Краснодарском крае). Обрабатывает сельхозугодия площадью 60 тыс. га. Ведет перевалку зерна через собственный речной порт в городе Калач-на-Дону (Волгоградская область), а также через порты Азов, Ейск, Новороссийск. Годовой объем реализации зерна — 1,5 млн т (данные сайта «АСТ Компани М»).

В департаменте по связям с общественностью агропромышленной корпорации «ACT Компани М» сообщили, что приобретение права требования по договору цессии — «обычная сделка, смысл которой заключается в получении экономической выгоды». «Никакого другого расчета здесь нет», — пояснили в компании.

С кем именно корпорация «АСТ Компани М» заключила договор цессии, в департаменте по связям с общественностью не уточнили.

По мнению участников рынка, с большой вероятностью право требования уступил Николай Захаров, о других кредиторах Вячеслава Цеповяза не известно.

Запрос в адвокатское бюро «А-ПРО», где работают адвокаты Дмитрий Салов и Юлий Ровинский, представители кредитора Николая Захарова, остался без ответа.

Как писал «Ъ-Юг», в июне текущего года Второй кассационный суд общей юрисдикции (Москва) подтвердил право Николая Захарова на взыскание с «цапковского» Вячеслава Цеповяза более 2 млрд руб. компенсации за активы, которые члены банды отняли у предпринимателя в 2008 году. Кроме того, суд признал незаконным переход имущества Вячеслава Цеповяза (100% агропредприятия «Слава Кубани») к его бывшей супруге Наталье Стришней.

По предположению участника рынка, высказанному анонимно, кредиторы рассчитывают на погашение долга за счет деятельности ООО «Слава Кубани». В случае признания требований кредиторов к Цеповязу обоснованными будет назначен финансовый управляющий, к которому перейдет контроль над имуществом должника.

«Скорее всего, банкротство перейдет в стадию реструктуризации долгов, при которой представители Вячеслава Цеповяза будут постепенно погашать обязательства из выручки его агропредприятия», — пояснил собеседник «Ъ-Юг».

Несмотря на решение кассационного суда о признании прав на ООО «Слава Кубани» за Цеповязом, директором и учредителем компании, по данным Kartoteka.ru, остается Наталья Стришняя.

Анна Перова, Краснодар