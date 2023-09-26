Холдинг VK завершил смену юрисдикции с Британских Виргинских Островов на РФ

Интернет-холдинг VK завершил редомициляцию (смену юрисдикции) с Британских Виргинских Островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

С сегодняшнего дня акции VK находятся в первом котировальном списке Мосбиржи (MOEX: VKCO). До этого она ограничивала торги глобальными депозитарными расписками компании из-за конвертации бумаг в результате смены юрисдикции эмитента.

В августе акционеры и совет директоров компании VK утвердили редомициляцию и делистинг с Лондонской фондовой биржи (LSE). Делистинг завершился 12 сентября. Решение в компании объяснили сложностями раскрытия нормативных новостей на LSE, а также тем, что большинство активов компании находится в России. 3 марта 2022 года LSE приостановила торги депозитарными расписками российских компаний.

Самым крупным акционером VK является АО «МФ Технологии» (57,3%), совладельцами которого являются «Согаз» и «Газпром-медиа холдинг» — им принадлежит по 45% МФТ. Еще 10% МФТ владеет «Ростех». Акционерами VK являются также компания «Сингулярити Лаб» (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

Подробнее — в материале «Ъ» «VK покидает острова».

Полина Мотызлевская