VK покидает острова

VK объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи, где торги ее расписками и облигациями были заморожены с прошлого года из-за военных действий на Украине. Компания проведет первичный листинг на Мосбирже и переведет головную структуру в Россию. Инвесторы и аналитики положительно оценили решение VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

VK объявила о прекращении деятельности своей структуры на Британских Виргинских Островах VK Company Limited и намерении зарегистрировать международную компанию в Калининградской области. VK оглашала намерение провести редомициляцию в феврале текущего года, сейчас решение утвердили акционеры и совет директоров. Компания в ближайшее время подаст документы на регистрацию международной компании ПАО «ВК» в Калининградской области, юрлицо будет головной структурой компании, сказал источник “Ъ”, знакомый с процессом.

Параллельно VK приняла решение провести делистинг с Лондонской фондовой биржи глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций со сроком погашения в октябре 2025 года.

Компания сообщила, что ожидаемой датой прекращения листинга для GDR и облигаций является 12 сентября 2023 года.

VK намерена получить первичный листинг акций на Мосбирже (в настоящее время на ней обращаются GDR VK). Детали планов получения первичного листинга на российской площадке в компании уточнить отказались.

В отчетности VK долговая нагрузка на 30 июня — 172,7 млрд руб. (рост на 48,2 млрд руб. с начала года), из них 70,9 млрд руб. (+45,7 млрд руб.) приходится на рублевые и долларовые облигации. В марте VK отчиталась, что в конце 2022 года выкупила 66% от всего выпуска конвертируемых облигаций номинальной стоимостью $263 млн. На это, как сообщал “Ъ”, она получила кредит от правительства.

Листинг на Лондонской бирже в текущих условиях был для VK экономически бессмысленным, говорит главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян: торги бумагами компании заморожены, «инвесторы-нерезиденты опасаются имплементации первичных или вторичных санкций, а российским инвесторам удобнее работать с отечественными площадками». В результате редомициляции инвесторы в капитал VK скоро вместо GDR получат акции компании, отметил исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев. Владельцы еврооблигаций VK в РФ будут иметь право на их замещение, а замещенные ценные бумаги уже смогут обращаться на Мосбирже, говорит член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов.

Международная компания — единственный статус, который могут иметь компании при редомициляции в Россию, при этом и сам процесс, и последующее существование компании в таком формате требуют существенных затрат, говорит юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Владислав Чуканов: «Компании, например, обязуются инвестировать в РФ не менее 50 млн руб.». При этом статус дает и налоговые льготы по дивидендам, вплоть до нулевой ставки, добавляет главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов. Выбор между двумя разрешенными для редомициляции специальными административными районами (САР) — в Калининградской области и в Приморском крае — обычно делается исходя из бизнес-процессов, «с точки зрения режимов сами САР одинаковые», добавил господин Чуканов.

Цена расписок VK на Мосбирже по итогам основной торговой сессии 11 августа составила 775 руб., что на 1,7% выше цены закрытия предыдущего дня.

Пик цены в течение торгового дня пришелся на открытие, когда VK объявила о редомициляции: цена бумаг достигала 783 руб.

Юрий Литвиненко, Ксения Куликова