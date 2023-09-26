«Не заметно нынче новых Пушкиных»

В России решено возрождать Царскосельский лицей. Президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Цель проекта — готовить молодежь к госслужбе на основе патриотизма и традиционных ценностей. На какой площадке предполагается вновь открыть учебное заведение, пока не сообщается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что воплотить идею в жизнь будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Царскосельский лицей предполагается возродить как учебное заведение и придать ему статус президентского. Речь идет о восстановлении традиций, чтобы смолоду будущий российский чиновник, он же — государственный служащий, приобщался к патриотизму и традиционным ценностям. Судя по всему, это будет лучшее образование в стране.

Далее российские информационные агентства приводят справочные материалы. Наверное, не из «Википедии» их взяли. Читаем: Императорский Царскосельский лицей основан по указу императора Александра I в 1811 году как привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в Российской империи.

Самый известный лицеист — Александр Сергеевич Пушкин, который посвящал этому месту стихи. Выражаясь современным языком, это была самая элитная спецшкола. Причем не для простых сиволапых кухаркиных детей, а сословное учреждение исключительно для дворян — детей особ, приближенных к императору. Там, к слову, не применяли телесных наказаний. В революцию лицей закрыли, поскольку считалось, что власть отныне принадлежит народу, а не привилегированным классам.

Далее мы в историю углубляться не будем — вернемся в день сегодняшний. Может показаться, что и в новом исполнении это будет как в былые времена не для всех, а для избранных. Ассоциации, знаете ли, возникают: тогда — императорский, теперь — президентский. Дворяне, партийцы... Дети правильных родителей проходят обучение — и прямиком в коридоры власти. Удобно.

А может, чего уж там стесняться, давайте уже переходить к монархической форме правления? Здесь и традиции, и обычаи, и духовность — всему место найдется. Правда, есть маленькая проблема: не заметно нынче новых Пушкиных, не вырастают. А иные не ко двору приходятся — неправильные стихи пишут. Да и к Пушкину в его время тоже были претензии: допускал он порой вольнодумство.

Элитное образование это, конечно же, совсем неплохо, только что таковым считать? И смогут ли преподаватели соответствовать его высоким стандартам? Видимо, придется вводить какие-то новые нормы или что-то еще. И финансирование опять же. Судя по всему, крупный бизнес как-то будут привлекать или еще кого-нибудь. Нет, все понятно: государству нужно на что-то опираться, но вот только логично скрепы искать в будущем, а не в прошлом. Так, глядишь, многие проблемы отпадут сами собой.

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