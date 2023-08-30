Роскомнадзор объяснил суть нововведений в отечественном образовании. В программе по ЕГЭ 2024 года по литературе решено больше внимания уделить, в частности, современным и советским авторам. Это необходимо в рамках новых воспитательных стандартов. Однако классика все равно останется, но на уровне ряда заданий и тестов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе относится к новациям с пониманием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки выпустила официальный комментарий в ответ на запросы СМИ, депутатов и представителей озадаченной общественности. Последние выразили обеспокоенность, что нынешнюю молодежь лишают «золотого века» русской литературы. Из профильного ЕГЭ будущего года убрали и Александра Пушкина, и Михаила Лермонтова, и Николая Некрасова, и иных прославленных писателей и поэтов.

Вместо них добавлен ряд зарубежных авторов — Умберто Эко, Томас Стернз Элиот, а также советская литература. Но, как выясняется, не вся. Например, «Матренин двор» Александра Солженицына исключили, но зато добавили «Как закалялась сталь» Николая Островского и «Молодую гвардию» Александра Фадеева.

Рособрнадзор объяснил: «золотой век» мы, конечно же, любим и ценим, сомнению не подвергаем, просто его проходят в средних классах, а ЕГЭ составляется из программы для старших категорий учащихся — не бойтесь, классика остается, например, в виде некоторых заданий или тестов.

И вообще мы ни при чем — изменился Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), также введена единая для всей страны Федеральная образовательная программа (ФОП). Так вот, отныне литературный список за 10 класс начинается с «Грозы» драматурга Александра Островского. А все, что раньше, до этого произведения — извините, этим самым ФОПом не предусмотрено. Ну что же, вопросов больше не имеем, раз программой не предусмотрено.

В целом мы понимаем, что патриотизма нужно больше. Нынче школа — это не только знания, ее цель сформировать правильное, ценностно наполненное понимание молодым гражданином современного общества. Это почти цитата из документов Минобразования. А Пушкин, он, конечно, наше все, да и Лермонтов тоже. Но вот писали они стихи разные и не всегда однозначные по современным понятиям.

Прощай, понимаешь, немытая Россия, на обломках самовластья напишут наши имена. Или «Ревизор» — пример региональной коррупции. Иной щелкопер-писака параллели проведет, скажет: мол, ничего с тех пор в России не изменилось. Много нынче умных развелось. Нужно все это пресекать. Для этого ФОПы и составляют. Правда, вот тогда век был золотой, а сейчас даже непонятно как его и назвать.

Впрочем, все только начинается — построим мы еще свой город-сад назло врагам и критикам. Все у нас впереди, и возможности для этого есть безграничные. Пусть, может быть, мы этого и не увидим вовсе.

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