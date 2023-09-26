Путин поддержал идею возродить Царскосельский лицей в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с ректором Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым. Тот предложил возродить в Санкт-Петербурге Царскосельский лицей, господин Путин эту идею поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Алексеем Комиссаровым

Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Алексеем Комиссаровым

Фото: пресс-служба президента РФ

В ответ на уточняющий вопрос президента ректор РАНХиГС сказал, что лицей возродят «именно как учебное заведение». Господин Комиссаров уверяет, что в лицее будут «готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».

Он заверил, что на месте музея есть площади, которые можно использовать: «частично — исторические, частично — новые». «Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства... Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента»,— отметил Алексей Комиссаров.

«Хорошо. Давайте»,— согласился господин Путин (цитата по сайту Кремля). Сколько денег может потребоваться на проект и в какие сроки его могут реализовать, не уточняется.

Царскосельский лицей с 1811 по 1843 год служил высшим учебным заведением для детей дворян, располагался в Царском Селе. Известен в первую очередь тем, что в нем обучался поэт Александр Пушкин. С 1843 по 1917 год назывался Александровский лицей. Был закрыт 29 мая 1918 года постановлением Совета народных комиссаров. Здание занял Пролетарский политехникум.

Лаура Кеффер