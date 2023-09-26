Минэкономики спрогнозировало укрепление рубля к июню 2024 года

Минэкономики ожидает укрепление рубля в четвертом квартале 2023 года и в первом полугодии 2024 года, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024–2026 годы. С материалами документа ознакомился «Интерфакс». Согласно министерскому прогнозу, рубль достигнет пика укрепления в июне 2024 года, но затем динамика снова вернется к ослаблению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

Ведомство прогнозирует, что в декабре текущего года курс будет составлять 94,3 руб. за доллар и 105 руб. за евро, а в июне следующего — 87,5 руб. за доллар и 97,5 руб. за евро. «Интерфакс» отмечает, что ниже планки 100 руб. евро будет находиться только пять месяцев (с мая по сентябрь 2024 года).

К декабрю 2024 года курс составит 91,7 руб. за доллар и 102,3 руб. за евро.

Сегодня, 26 сентября, курс составил 96,2 руб. за доллар и 102,3 руб. за евро. 22 сентября «Ъ» писал, что до конца недели с 25 по 29 сентября эксперты прогнозируют торги по паре доллар/рубль в диапазоне 95–97 руб./$. По их оценкам, укрепление российской валюты реализуется на фоне продаж валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду.

Какие механизмы укрепления национальной валюты предлагает Минэкономики — в материале «Выход в открытый осмос».