Курс доллара. Прогноз на 25–29 сентября

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Важных событий для мировой экономики на следующей неделе не ожидается До конца недели мы прогнозируем торги по паре доллар/рубль в диапазоне 95–97 руб./$. Ожидаем определенного укрепления российской валюты на фоне продаж валютной выручки экспортерами в рамках подготовки к налоговому периоду. Считаем, что на текущий момент все известные негативные факторы заложены в цену российской валюты, поэтому при прочих равных условиях рубль получит определенный импульс к укреплению. Важных событий для мировой экономики на следующей неделе не ожидается. Тем не менее участники рынка будут следить за выходом блока макроэкономической статистики. Так, в пятницу выходит индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго. Отметим, что показатель находится на уровне 48,7 п., что свидетельствует о замедлении экономической активности. Также в пятницу выходит базовый индекс потребительских цен в ЕС. Прогноз составляет 4,8% против 5,3% в прошлом месяце. Снижение инфляции в ЕС сможет повысить аппетит к риску на мировых рынках, в том числе к локальным валютам.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В пользу российской валюты — и восстановление нефтяных цен Рубль показывает укрепление. В качестве поддержки ему выступают экспортные пошлины, новости о запуске мер валютного контроля в рамках сдерживания оттока капитала, увеличение регулятором объемов продаж иностранной валюты в рамках инвестирования средств Фонда национального благосостояния. В пользу российской валюты — и восстановление нефтяных цен на фоне повышенного предложения валюты со стороны регулятора. Традиционно сыграет свою положительную роль для поддержки курса рубля на грядущей неделе и приближающийся пик налоговых выплат. В центре внимания — сохранение базовой процентной ставки Федрезервом США неизменной на фоне сообщений о росте экономической активности, что было ожидаемо большинством участников рынка.

Денис Буйволов,

аналитик До конца сентября нацвалюта может получать поддержку со стороны налогового периода Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 94–97. До конца сентября нацвалюта может получать поддержку со стороны налогового периода. Вместе с тем продажи иностранной валюты со стороны ЦБ, дневной объем которых на уходящей неделе почти десятикратно превышал стандартный для регулятора, не оказали заметного влияния на курсовую динамику рубля. Это говорит о сохранении повышенного спроса на иностранные деньги, а также о вероятности умеренного ослабления нацвалюты после прохождения через пик налогового периода (28 сентября). Фактором поддержки российской валюты выступают цены на нефть, которые вновь нацелились на уровень $95 за баррель Brent.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Ориентир на начало недели по курсу — 95–96,5 руб./$ Триггером для укрепления рубля могут выступить высокие цены на нефть и предстоящие 28 сентября налоговые выплаты. А также ожидания шагов властей, способных оказать поддержку российской валюте и сместить баланс спроса и предложения на валютном рынке в сторону последнего. Особое внимание приковано к обсуждению властями мер валютного контроля и решению правительства ввести с октября временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля, что может повысить предложение валюты на рынке. Ориентир на начало недели по курсу — 95–96,5 руб./$.