Театр кукол в Симферополе достроят в 2026 году

Детский театральный центр достроят в августе 2026 года. Распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова, содержащее данные сведения, опубликовано на портале правительства РК.

Работы выполнит компания «Теплостройсервис». Стоимость работ составит 928,2 млн руб.

Строительство детского театра напротив здания Госсовета Крыма в Симферополе началось в 2018 году. На эти цели были предусмотрены средства федеральной программы по развитию инфраструктуры республики. В качестве подрядчика выступала компания из Санкт-Петербурга «Меандр». Стоимость работ оценивалась в 1 млрд руб.

В 2021 году в отношении действующего тогда министра культуры Арины (Веры) Новосельской было возбуждено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). По версии следствия, подозреваемая получила от подрядчика более 25 млн руб. за свое покровительство. Приговор по делу вынес Замоскворецкий суд Москвы, признав бывшего министра виновной в инкриминируемом преступлении. Арине Новосельской назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Анастасия Донскова

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