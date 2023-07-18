Экс-министра культуры Крыма приговорили в Москве к 10 годам колонии за получение взятки

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии общего режима. Ее признали виновной в получении 25 млн руб. взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) при строительстве Крымского госцентра детского театрального искусства, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Суд также оштрафовал Веру Новосельскую на 128 млн руб. Кроме того, ее лишили звания заслуженного работника культуры и запретили ей на 15 лет работать в органах власти в сфере образования.

В 2018 году владелец петербургской строительно-реставрационной компании ООО «Меандр» Евгений Ярмош передал «за общее покровительство» экс-министру 25,8 млн руб. при реставрации культурных объектов Крыма, включая центр детского театрального искусства. При этом контракт тогда еще не был заключен.

Веру Новосельскую задержали и арестовали в конце 2021 года. Вину она не признала, утверждая, что взяла у бенефициара ООО «Меандр» $300 тыс. в долг для своей подруги на покупку квартиры. По версии следствия, речь идет о фигурантке дела по фамилии Орлова, которая являлась подчиненной экс-министра. В СКР считают, что она на переданные от Ермаша деньги приобрела квартиру в центре Москвы, а после передала ее в собственность экс-министра.

Вера Новосельская была главой минкульта Крыма с февраля 2014 года. До этого она являлась директором Крымского академического театра кукол.

Татьяна Ручкина

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