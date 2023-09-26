В Курганской области арестовали местного жителя, насмерть сбившего ребенка

Суд заключил под стражу 42-летнего жителя села Мокроусово (Мокроусовский район), обвиняемого в смертельном наезде на ребенка. Об этом ходатайствовало следствие, отмечают в управлении СКР по Курганской области.

По версии следствия, днем 24 сентября местный житель ехал пьяным по селу Мокроусово на личном автомобиле. На улице Красных Борцов он выехал на обочину и сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался в больнице. В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

«В рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и фиксацию доказательств совершенного преступления»,— отмечают в региональном управлении СКР.

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