Экс-главу департамента строительства Илью Гора выпустили из-под ареста

Московский райсуд Нижнего Новгорода во вторник смягчил меру пресечения бывшему директору департамента строительства мэрии Илье Гору, обвиненному в получении особо крупной взятки. Фигуранта выпустили из-под ареста под запрет определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Нижнего Новгорода Фото: администрация Нижнего Новгорода

Выход из следственного изолятора, в котором Илья Гор провел четыре месяца, стал возможным благодаря договоренностям со следствием, узнал «Ъ-Приволжье». Обвиняемый в получении миллиона рублей от поставщика оборудования для детсадов якобы дал подробные показания на бывшего директора МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» Сергея Шемчука, которого судят в Санкт-Петербурге за получение взятки и должностное злоупотребление. По фабуле дела Сергей Шемчук перечислил 10 млн руб. компании «АВК Групп» за невыполненные работы по реставрации исторического здания на улице Пискунова, в котором расположен Детский дворец творчества имени Чкалова. Также, по версии следствия, он получил взятку в виде услуги: подрядчик погасил долг Сергея Шемчука на 6 млн руб. по кредиту.

Защита Ильи Гора сообщила «Ъ-Приволжье», что бывшему главе депстроя запретили выходить в интернет и общаться с другими фигурантами дела.

Как писал «Ъ-Приволжье», Илья Гор в начале 2022 года был назначен и.о. директора департамента строительства Нижнего Новгорода. В июне того же года он официально возглавил департамент. На посту директора он сменил Дмитрия Горбунова, в январе написавшего заявление по собственному желанию. Отметим, через месяц он был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Роман Рыскаль