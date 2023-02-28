Арестован экс-руководитель нижегородского стройдепартамента Дмитрий Горбунов

Московский райсуд по ходатайству следователя СУ СК постановил взять под стражу бывшего директора департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Горбунова – его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Бывший муниципальный служащий, выходец из Санкт-Петербурга, арестован на два месяца, до 20 апреля включительно.

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года, чиновник, действуя совместно с неустановленными сотрудниками городской администрации, получил от представителя коммерческой организации не менее 10 млн руб. в качестве взятки за содействие в конкурсе на строительство объекта.

Из городской администрации Дмитрий Горбунов уволился в конце 2021 года по собственному желанию. «Он родом из Санкт-Петербурга. Насколько я знаю, у него там появились какие-то новые перспективы, он принял решение уехать туда», – так объяснил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев мотив отставки своего подчиненного.

Иван Сергеев