Минобороны Азербайджана рассказало о конфискованном у армян Карабаха оружии

Минобороны Азербайджана сообщило об изъятии вооружения на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Согласно списку, опубликованному ведомством, по состоянию на 9:00 мск 26 сентября были изъяты 22 единицы бронетехники и 47 артиллерийских орудий.

Сотрудники ведомства также изъяли 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов, 165 средств ПВО, около 250 тыс. боеприпасов, 1674 единиц снаряжения, а также 75 единиц автомобильной техники.

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что военные Карабаха сдают оружие под контролем российских миротворцев. По состоянию на 22 сентября, вооруженные формирования НК сдали российским миротворцам 6 единиц бронетехники, 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 тыс. боеприпасов.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» на территории Карабаха. По словам уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате действий азербайджанской армии в регионе погибли не менее 200 человек, были ранены еще 400. 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что все задачи операции в регионе удалось выполнить за сутки. По словам советника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева, Баку предусматривает амнистию для военных НК, которые сложат оружие. Также условия прекращения огня содержали требование, по которому вооружения сил Карабаха передаются Азербайджану.

О ситуации в Карабахе — в материале «Ъ» «В Горисе ничего не происходит».

Полина Мотызлевская