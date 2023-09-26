Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин официально вступил в должность

В Нижнем Новгороде 26 сентября прошла церемония инаугурации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Перед началом церемонии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел торжественный молебен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выступая на церемонии, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил успехи Нижегородской области в развитии промышленности, IT-отрасли, транспорта и реализации крупных инфраструктурных проектов. По словам полпреда, на новом губернаторском сроке Глеба Никитина могут ждать более сложные задачи. В том числе — связанные с проведением военной спецоперации.

Также с приветственными словами выступили спикер нижегородского заксобрания Евгений Люлин, глава Марий Эл Юрий Зайцев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, митрополит Георгий.

Глеб Никитин принес присягу, поклялся соблюдать Конституцию РФ, федеральные и региональные законы, а также приложить все силы и знания для обеспечения благосостояния жителей Нижегородской области, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Как ране писал «Ъ-Приволжье», 26 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Глеба Никитина исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. На этом посту он сменил Валерия Шанцева, который руководил регионом с 2005 года. В сентябре 2018 года Глеб Никитин впервые победил на выборах губернатора, набрав 82,82% голосов.

Андрей Репин