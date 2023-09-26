Челябинские полицейские сожгли в печи 800 кг наркотиков и их компонентов

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области уничтожили более 64 кг наркотических веществ и более 700 кг прекурсоров, которые проходили в качестве вещдоков по уже вступившим в силу уголовным делам.

Как сообщают в пресс-службе областного полицейского главка, вещества были сожжены в печи одного из предприятий Челябинска. В их числе, например, вещественные доказательства по уголовным делам, связанным с организацией трех нарколабораторий, из которых наркотики поставлялись не только в Челябинскую область, но и в другие регионы.