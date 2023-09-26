В Yandex Cloud появился новый сервис защиты web-приложений от DDoS-атак

Российская компания «Яндекс» представила новый сервис Smart Web Security, который обеспечивает защиту web-приложений от DDoS-атак. Технология основана на алгоритмах машинного обучения и интегрирована с функцией «капчи», проверяющей, не является ли посетитель ботом.

Smart Web Security позволяет блокировать сложные атаки злоумышленников, максимально имитирующие поведение пользователей. Сервис основан на внутренней технологии «Яндекса» «Антиробот», обеспечивающей защиту сервисов компании от DDoS-атак, благодаря этому сервис постоянно проходит дополнительное обучение на реальном трафике.

После первоначальной проверки алгоритмами сервис может перенаправить в Yandex SmartCaptcha, который предоставляет дополнительную защиту,— это также поможет избежать ложных срабатываний. Smart Web Security сейчас предоставляется бесплатно по запросу ограниченному количеству пользователей. В дальнейшем в сервисе может появиться технология WAF для фильтрации трафика. Smart Web Security уже интегрирован с другими продуктами Yandex Cloud.

Евгений Федуненко