«ПГС проект» подготовит проект благоустройства части Петровской набережной в Воронеже

Администрация Воронежа подвела итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ для благоустройства Петровской набережной. Об этом сообщило DeFacto.

Компания «ПГС проект» предложила выполнить работы за 4,41 млн руб. Также в аукционе участвовал Виктор Свиридов, предложивший подготовить документацию за 4 млн руб., но конкурсная комиссия выше оценила компетенции «ПГС проекта», который стал победителем конкурса.

Проект должен быть готов к концу апреля 2021 года. В нем необходимо предусмотреть велодорожку, скейт- и воркаут-площадки, детскую площадку, зону отдыха со смотровой площадкой, а также обновление пристани. Объекты могут расположиться на участке площадью 11,6 га на пешеходной части набережной от Чернавского моста до Адмиралтейской площади.