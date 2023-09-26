Карен Хачанов прервал титульное молчание

Победителем Huafa Properties Zhuhai Championships — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1 млн, завершившегося в китайском Чжухае, стал Карен Хачанов, переигравший в финале в двух сетах японца Ёсихито Нисиоку. Это первый титул россиянина с осени 2018 года. На аналогичном по уровню состязании Chengdu Open, финишировавшем в Чэнду, другой россиянин Роман Сафиуллин в трех партиях проиграл свой первый финал АТР Александру Звереву из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завоевав в Чжухае первый титул АТР за последние пять лет, Карен Хачанов сохраняет надежды на место в топ-10 мирового рейтинга по итогам сезона

Фото: AFP Завоевав в Чжухае первый титул АТР за последние пять лет, Карен Хачанов сохраняет надежды на место в топ-10 мирового рейтинга по итогам сезона

Фото: AFP

Финалы этих двух сравнительно небольших китайских турниров АТР начались одновременно и на протяжении первого часа проходили примерно одинаково, хотя соотношение сил в них с точки зрения шансов российских игроков выглядело принципиально разным. Карен Хачанов во встрече с 46-й ракеткой мира Ёсихито Нисиокой, разумеется, считался явным фаворитом. В пользу японца можно было привести лишь один аргумент — недостаток у Хачанова игровой практики, которой он был лишен практически все лето из-за серьезной травмы поясницы. Правда, Нисиока в последнее время тоже практически бездействовал. В промежутке между Roland Garros и турниром в Чжухае он провел шесть состязаний и выиграл на них лишь один матч.

Невысокий, но быстроногий левша, умеющий использовать силу удара соперника, Нисиока в первой партии сопротивлялся очень достойно и, отдав свою подачу в пятом гейме, вскоре сделал ответный брейк.

Более того, при счете 5:4 в свою пользу японец даже находился в двух очках от выигрыша сета, чего Хачанов не допустил с помощью двух подряд роскошных ударов справа. На тай-брейке же россиянин уступал 1:2 с мини-брейком, после чего выиграл шесть очков подряд. А затем интрига быстро сошла на нет, поскольку дала свои плоды тактика Хачанова, основанная на тотальном давлении. Он так загонял по задней линии несчастного японца, что тот попросту задохнулся, стал дарить одно очко за другим и уступил пять геймов кряду. В итоге — 7:6 (7:2), 6:1 за 1 час 42 минуты. Выиграв ударами навылет 36 очков против 14 у соперника при ничейном счете невынужденных ошибок (7:7), Хачанов одержал убедительную победу, уверенно подтвердив статус первой ракетки турнира.

Для россиянина этот успех очень важен во всех отношениях.

Во-первых, с точки зрения психологии, ведь, стабильно оставаясь в мировом рейтинге в первой тридцатке, он не брал титулов с ноября 2018 года, когда в финале парижского «мастерса» сенсационно переиграл Новака Джоковича. Во-вторых, по-прежнему теплится надежда на то, что Хачанов в нынешнем сезоне еще сможет побороться за место в первой десятке и даже за одну из путевок на итоговый турнир в Турин, где соберется восьмерка лучших. В том, что новоиспеченный чемпион Чжухая этого заслуживает, сомнений нет, ведь первую половину года он провел очень здорово, дойдя до полуфиналов Australian Open и в Майами, четвертьфиналов в Мадриде и на Roland Garros. И хотя компенсировать недавний вынужденный простой будет очень тяжело, теоретически для Хачанова ничего не потеряно. По очкам, набранным в этом году, он, как и в рейтинге по итогам 52 недель, идет 14-м. До восьмого места, которое занимает датчанин Хольгер Руне,— 895 баллов, и если удастся сохранить нынешний уровень игры, а также избежать новых травм, ликвидировать такой отрыв, пусть не сразу, а постепенно, еще реально. Из Чжухая Хачанов отправляется в Пекин на турнир категории 500, где сыграет в первом круге с итальянцем Лоренцо Музетти. Далее в его ближайших планах — «мастерс» в Шанхае и токийская «пятисотка».

Перед матчем Романа Сафиуллина с Александром Зверевым предварительный расклад был совершенно иным.

Ровесник десятой ракетки мира, 26-летний россиянин проводил свой первый финал на уровне АТР, а опыт в подобных случаях играет огромное значение. Тем не менее большую часть этой встречи предсказать победителя было невозможно. С помощью мощной подачи и эффектных ударов с задней линии, после которых мяч летел, как из пращи, Сафиуллин раз за разом ставил своего титулованного оппонента в тупик и взял первый сет на тай-брейке, по ходу которого вел с первого очка до последнего.

В начале второго сета был момент, когда казалось, что еще чуть-чуть — и у Зверева просто опустятся руки: допустив три ошибки в течение пары минут, он отдал на своей подаче второй гейм. Сумей Сафиуллин тут же закрепить свой успех, скорее всего он вышел бы победителем, но Зверев сразу отыгрался. А на тай-брейке, уступив изумительный по красоте розыгрыш, он сразу же сделал эйс и повел — 6:5, после чего Сафиуллин допустил двойную ошибку. Эта неудача надломила россиянина, и третья партия прошла уже под диктовку его соперника, выигравшего почти за три часа — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:3.

Завоевав свой второй в нынешнем сезоне и 21-й за карьеру титул, Зверев переместился в туринской гонке на седьмое место и значительно повысил свои шансы попасть на итоговый турнир, который он выигрывал уже дважды.

Но и Сафиуллин должен быть доволен результатом, показанным в Чэнду. Преодолев в рейтинге сразу 14 позиций, он поднялся на высшее за карьеру 41-е место. А поскольку с его нынешним уровнем игры на быстрых покрытиях реально на равных сражаться даже с представителями первой десятки, у него есть великолепный шанс закончить сезон в топ-30. Да и рейтинговых очков, которые сейчас предстоит защищать, осенью прошлого года Роман Сафиуллин набрал не так уж много.

Евгений Федяков