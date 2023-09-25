Российские теннисисты открывают Китай

На первых после пандемии коронавируса китайских турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) до финалов дошли российские спортсмены. В Чжухае на состязании категории 250 с призовым фондом $1 млн за титул поспорит Карен Хачанов, который сыграет с японцем Ёсихито Нисиокой, на аналогичном по уровню турнире в Чэнду, где разыгрывается $1,15 млн, в решающей встрече соперником Романа Сафиуллина будет Александр Зверев из Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дойдя до финала турнира в Чжухае, Карен Хачанов получил возможность выиграть свой первый титул на турнирах АТР с 2018 года

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Дойдя до финала турнира в Чжухае, Карен Хачанов получил возможность выиграть свой первый титул на турнирах АТР с 2018 года

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В этом году в календаре АТР две осенние недели — последняя в сентябре и первая в октябре — проходят по особому расписанию. Финалы сразу четырех турниров играются не по субботам или воскресеньям, а во вторник или среду. К этой мере АТР прибегла по нескольким причинам. Во-первых, в позапрошлые выходные по всему миру проходили матчи Кубка Дэвиса разного уровня. В них было занято большое количество теннисистов, заявленных на первые после пандемии коронавируса китайские турниры АТР в Чжухае и Чэнду, причем не только в основные сетки, но и в квалификацию, которая стартует на два дня раньше главных соревнований. И подавляющему большинству из числа этих спортсменов было бы непросто или даже невозможно вовремя добраться до места назначения, к понедельнику, а ведь надо еще учитывать смену часовых поясов, которая в восточной Азии большинством европейцев и американцев переносится особенно тяжело. Во-вторых, с семи до двенадцати дней увеличена длительность турнира категории Masters 1000 в Шанхае. Он тоже начнется в середине недели и пройдет с 4 по 15 октября, после чего календарь вернется в свой обычный недельный график. Отразится ли эксперимент АТР на турнирной посещаемости, пока не подсчитано. Но то, что от него выиграли в первую очередь те теннисисты, которые по тем или иным причинам не были заняты в матчах за свои сборные, очевидно уже сейчас.

Ярчайшим тому доказательством стало успешное выступление теннисистов из России, которые по решению Международной федерации тенниса (ITF) в прошлом году после начала событий на Украине были отстранены от розыгрыша Кубка Дэвиса. В Чжухае, расположенном на юго-востоке Китая, качественный теннис демонстрирует Карен Хачанов, который из-за серьезной травмы нижней части спины пропустил Wimbledon и почти всю американскую серию, летом он ненадолго вернулся в первую десятку, а сейчас занимает в рейтинге 15-е место.

По сравнению с US Open, к началу которого Хачанов не успел набрать форму, это совершенно другой игрок.

В Чжухае Хачанов был «посеян» под первым номером и стартовал со второго круга, разобравшись с малоизвестным австралийцем Алексом Болтом. После этого последовала непростая победа в трех сетах над американцем Маккензи Макдональдом, который проводит свой лучший сезон, а в полуфинале был обыгран Себастьян Корда — еще один сильный американский теннисист.

В нижней же половине сетки несколько дней подряд выделялся Аслан Карацев, который провел три тяжелейших матча — против итальянца Маттео Арнальди, бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея и еще одного представителя Великобритании — Кэмерона Норри, еще год назад входившего в первую восьмерку. Перед полуфиналом против японца Ёсихито Нисиоки россиянин считался фаворитом, однако на фоне усталости справиться с невысоким, но быстрым соперником ему не удалось. Теперь это попробует сделать Хачанов, который в рейтинге выше Нисиоки на 31 позицию, а по росту — на 28 см. Счет их личных встреч — 3:1 в пользу россиянина, но надо учитывать, что японец, кстати не игравший в Кубке Дэвиса, прекрасно приспособился к жаре с высокой влажностью воздуха, которая не спадает в Чжухае даже по вечерам, и победить его можно будет только при условии качественной подачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Роман Сафиуллин

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Российский теннисист Роман Сафиуллин

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Тем временем в Чэнду, расположенном в совершенно другой, северо-западной части Китая, в центре внимания оказался Роман Сафиуллин — сенсационный четвертьфиналист Wimbledon, который сейчас находится в мировой классификации на 55-м месте и впервые пробился в финал турнира АТР, не отдав при этом ни одной партии. Преодолев сопротивление американца Брендона Накасимы, британца Дэнни Эванса и австралийца Джордана Томпсона, россиянин вышел в полуфинале на «посеянного» под вторым номером известного итальянца Лоренцо Музетти — одного из пяти теннисистов, имеющих в этом году на своем счету победу над самим Новаком Джоковичем. Встреча с таким соперником, несомненно, представляла для Сафиуллина опасность, однако он уверенно справился со своей задачей, действуя предельно агрессивно, по разу взяв подачу Музетти в каждом из сетов и не позволив ему заработать ни единого брейк-пойнта. В титульной встрече Сафиуллин, который на данный момент вплотную приблизился к топ-40, сыграет с главным фаворитом турнира Александром Зверевым. Немецкий теннисист, не приезжавший на недавний выездной матч Кубка Дэвиса с боснийцами, безусловно, считается фаворитом, хотя в Чэнду он временами выглядел уязвимым. И если россиянин сумеет, как и в матче с Музетти, раз за разом подавать со скоростью свыше 200 км/ч, у него наверняка появятся шансы.

Евгений Федяков