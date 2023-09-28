Налоги и труд попали под регулирование

Нестабильная геополитическая и экономическая ситуация в стране и мире стала стимулом для стремительного и активного законотворчества. В этом году самые значимые изменения коснулись налогового и трудового права. Эти сферы и в дальнейшем останутся в центре внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из наиболее интересных новелл в сфере гражданского права, которые пока не вступили в силу, юристы выделяют пакет поправок о цифровом рубле. Это новый способ расчетов и новая (третья) форма рубля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Из наиболее интересных новелл в сфере гражданского права, которые пока не вступили в силу, юристы выделяют пакет поправок о цифровом рубле. Это новый способ расчетов и новая (третья) форма рубля

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее значимыми изменениями законодательства, затрагивающим бизнес, юристы и участники рынка назвали переход на единый налоговый платеж (ЕНП) и введение единого налогового счета (ЕНС). ЕНП можно обозначить как порядок уплаты взносов, налогов и сборов одним платежным поручением.

Новинка года

«Согласно 263-ФЗ от 14.07.2022, с 1 января 2023 года все организации и индивидуальные предприниматели, вне зависимости от применяемой ими системы налогообложения, обязаны уплачивать налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи в качестве единого налогового платежа, за исключением НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту, взносов на травматизм, госпошлины, в отношении которой судом не выдан исполнительный документ»,— объясняет Андрей Крупский, эксперт бизнес-клуба «Атланты», управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры». Все денежные средства для уплаты взносов, налогов и сборов, по новому закону, поступают на ЕНС.

По мнению Дмитрия Клеточкина, партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», на данный момент введение ЕНП и ЕНС имеет больше преимуществ, чем недостатков, и в целом данная законодательная новелла успешно выполняет свою задачу. Поскольку теперь все налоговые поступления по фондам распределяет Федеральная налоговая служба (ФНС), это упрощает уплату налогов и исключает риск того, что по одному налогу будет переплата, а по одному — недоимка, полагает Мария Михайлова, член экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству, СЕО компании RC Group, сооснователь НКО «Русское деловое общество».

«Это нововведение по-настоящему упростило нашу работу и уменьшило бумажную волокиту. Бухгалтеры рады, что значительно снизилось количество платежей и исчезла головная боль с большим количеством меняющихся кодов бюджетной классификации (КБК)»,— говорит Иван Кулаков, собственник и основатель федеральной сети магазинов «Полигон».

Данное новшество имеет положительный эффект для бизнеса: переплата по одним налогам будет направлена на погашение других, соглашается Лариса Науменко, директор московского офиса CPO Group («ЦПО Групп»), эксперт по вопросам правовой защиты бизнеса МГО «Опоры России». «При этом понимать положение дел в моменте компании придется через запросы в ФНС. То есть сверка с налоговым органом становится неотъемлемой частью деятельности бухгалтера»,— предупреждает госпожа Науменко.

Быть бдительным

Впрочем, нововведение внедряется не без трудностей, обращает внимание Анастасия Рязанцева, руководитель налоговой поддержки сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff, поэтому рекомендуется очень внимательно следить за правильностью начислений и списаний с ЕНС, так как зафиксированы частные случаи в виде потери или неучета платежей. «Ошибочно начисленные пени и платежи в результате перехода на ЕНП списываются автоматически, а установленного алгоритма возврата в подобных случаях на данный момент не предусмотрено»,— подтверждает господин Клеточкин.

Хотя в целом указанная реформа существенно упростила взаимодействие с налоговой, особенно для крупных компаний, так как отпала необходимость отслеживать сроки, уточнять реквизиты государственных органов при ведении бизнеса в разных субъектах, введение указанных изменений подразумевало существенную перестройку внутренних корпоративных процедур, связанных с исчислением и уплатой налогов, что далось многим организациям нелегко, разделяет мнение коллег Ольга Звагольская, управляющий партнер Legal House.

Через тернии

«Изменение призвано существенно упростить порядок уплаты налогов за счет сокращения времени, уходящего на оформление платежных документов, а также избавить налогоплательщиков от рисков непреднамеренного нарушения сроков уплаты налогов и от появления случайных ошибок в расчетах, но насколько эти задачи были выполнены, сейчас оценить сложно,— рассуждает Анастасия Белоглазова, юрист «Европейской юридической службы».— Однако уже сейчас можно констатировать, что нововведения вызвали много вопросов и неопределенностей у бизнеса». В частности, госпожа Белоглазова приводит пример, что в начале года не справлялись со своей задачей электронные сервисы ФНС, когда информация о ЕНС не отображалась и он попросту не работал.

«Считается, что бюджетная "дыра" в 1,8 трлн рублей, возникшая в январе как следствие недобора налогов, возникла по причине несовершенства системы ЕНС»,— поясняет Александр Хаминский, юрист, член генерального совета «Деловой России».

Поддержка сверху

Более позитивным для бизнеса господин Хаминский называет эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). А директор департамента развития предпринимательства Торгово-промышленной палаты РФ Денис Дыбов замечает, что в условиях внешнеэкономических санкций усиливается государственная поддержка критически важных отраслей и производств. «Так, государство оказывает содействие в пролонгации договоров, легализует параллельный импорт, снижает пошлины, предоставляет льготные кредиты и субсидии отдельным категориям бизнеса. В целом можно сказать, что одной из главных целей законодателя в 2023 году остается поддержка предпринимателей в сложных экономических условиях»,— подчеркивает господин Дыбов.

Осторожно, мораторий

Многие эксперты отмечают важность продления моратория на плановые проверки бизнеса вплоть до 2030 года. «Это вызвало ослабление бдительности, однако необходимо продолжать держать руку на пульсе: мало кто берет во внимание введение дополнительного контрольного мероприятия до 2030 года — профилактического визита по поручению президента, председателя правительства или его заместителей»,— предупреждает управляющий партнер юридической фирмы Legal to Business Светлана Гузь.

В отличие от обычного профилактического визита, от визита по поручению проверяемое лицо отказаться не может. «Важно также учесть, что мораторий не распространяется на внеплановые проверки, налоговые проверки, профилактические визиты, постоянный государственный контроль»,— призывает быть внимательными госпожа Гузь.

Трудовые будни

Петр Кирьян, автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений», считает показательным связанное с СВО решение о закреплении рабочих мест за мобилизованными работниками: «Работодатель не может ни сократить ставку данного сотрудника, ни взять на его место кого-то не по временному контракту».

Трудовые отношения и уплата налогов с доходов бизнеса — сферы, которые и в дальнейшем будут в центре внимания, говорит господин Кирьян. Социальная стабильность сегодня трактуется широко: и как поддержание уровня заработных плат, и как соблюдение всех формальных прав работников. «И, конечно, как минимизация любых способов оптимизации налогов на фонд оплаты труда. Уже звучат тревожные заявления чиновников о росте числа самозанятых, выводе сотрудников за штат»,— констатирует господин Кирьян.

О рекламе не забыли

Среди знаковых новелл в других сферах бизнеса эксперты выделяют изменение, касающееся рекламных контрактов, по которым введена цифровая отчетность для всех участников рекламного и коммуникационного рынка. Основная сложность нововведения в том, что в законодательстве до сих пор нет четкого ответа, что признается рекламой, а что не является таковой, думает основатель рекламного агентства «Мастерская трафика» Андрей Курилович. «Теперь рекламодателям придется включать в стоимость размещения стоимость отчетности по размещению, а также стоит закладывать и штрафы, так как вероятность нарушения велика даже при попытке исполнить все требования закона,— описывает ситуацию на рынке господин Курилович.— Закон приведет к разгону медиаинфляции, которая в условиях сокращения рекламного инструментария в интернете и так за год выходит на двузначные числа».

Судебный эксперт по компьютерно-технической экспертизе Татьяна Зубкова также обеспокоена тем, что в части саморекламы есть множество спорных моментов, что считать рекламой, а что — информированием. «Мы пробовали делать запросы в Роскомнадзор и ФАС, но большинство ответов имеет двоякую структуру. Собственный сайт компании и аккаунты в соцсетях, с одной стороны, прямо называют средством информирования, с другой стороны, всегда делается оговорка, что в отдельных случаях материалы, привлекающие внимание к отдельным товарам, могут быть признаны рекламой,— делится опытом госпожа Зубкова.— В итоге остается только ждать первых штрафов и надеяться, что они достанутся кому-то другому».

Единственное, что можно сделать для перестраховки,— маркировать все, что хоть как-то похоже на рекламу, а это огромные трудозатраты. Сложности есть и в самом процессе маркировки. «Сервисов по сдаче отчетов по маркировке рекламы много, но они становятся платными. Это дополнительные расходы для бизнеса, и для малого и среднего предпринимательства они могут стать значительными»,— сетует госпожа Зубкова.

В ожидании цифрового рубля

Из наиболее интересных новелл в сфере гражданского права, которые вступят в силу позднее, юристы выделяют пакет поправок о цифровом рубле. Это новый способ расчетов и новая (третья) форма рубля, уникальный виртуальный цифровой код, который является валютой Центрального Банка РФ. «Фактически цифровой рубль не будет отличаться от денежных средств, а его массовое использование ожидается не раньше 2025 года. Однако уже сейчас бизнесу рекомендуется следить за реализацией положений закона для внесения при необходимости корректировок в свои бизнес-процессы и внедрения нового платежного инструмента»,— поясняет Илья Трофимов, партнер, руководитель отдела правого консультирования КГ «ТИМ».

После введения системы быстрых платежей (СБП) и цифрового рубля ЦБ постепенно замыкает на себе расчетные функции коммерческих банков. Последние являются агентами ЦБ, дает оценку Станислав Валежников, управляющий партнер ЮК «Центральный округ». «В дальнейшей перспективе ЦБ может вполне взять на себя и функции кредитования бизнеса через коммерческие банки, которые выступят агентами,— заключает эксперт.— Все это формирует тенденции на сокращение количества банков, а также тотальное отслеживание перемещения денег».

Александра Тен