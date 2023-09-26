ГИБДД предлагает изменить схему движения на Богоявленской площади Ярославля

Ярославская ГИБДД предлагает мэрии Ярославля изменить существующий проект организации движения при выезде с улицы Комсомольской на Богоявленскую площадь. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области Олег Виноградов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жители Ярославля пожаловались на дорожную разметку при выезде с улицы Комсомольской на круговое движение на площади Богоявления.

В ГИБДД «Ъ-Ярославль» сообщили, что на данном участке за 2023 год произошло 29 ДТП, в которых пострадал 1 человек и получили повреждения 57 машин. Проверка ГИБДД установила, что сейчас движение на этом участке организовано согласно утвержденному проекту, но ГИБДД уже не раз предлагала его изменить.

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, а также рассмотрения вопроса внесения изменений и дополнений в существующий проект организации дорожного движения на улице Комсомольской при выезде на Богоявленскую площадь Ярославля, в адрес ДГХ мэрии Ярославля неоднократно направлялась соответствующая информация»,— рассказал господин Виноградов.

Сейчас для усиления контроля за движением на Богоявленской площади работают дополнительные наряды ГИБДД. Ранее в мэрии пообещали проверить, насколько правильно нанесена разметка, и сообщили, что в случае замечаний подрядчик будет исправлять недостатки.

Алла Чижова