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Мэрия Ярославля проверит разметку Богоявленской площади после жалоб жителей

Жители Ярославля пожаловались на дорожную разметку при выезде с улицы Комсомольской на круговое движение на площади Богоявления. В мэрии пообещали проверить разметку.

В соцсетях появилось сообщение местной жительницы о том, что разметка при выезде с Комсомольской улицы нанесена неверно, и три полосы неожиданно сужаются в две. В сообщении указывается, что в департаменте дорожного хозяйства не реагируют на сообщения о разметке.

Другая жительница Ярославля попала в ДТП из-за отсутствия понятной разметки после пешеходного перехода в конце Комсомольской. Она считает, что аварии на данном участке будут продолжаться, если с разметкой ничего не сделают власти.

«Там разметка неправильно обозначена, я из-за этого попала там в аварию с автобусом. Там три полосы выводят на Богоявленскую площадь и сразу после перехода в конце Комсомольской они резко смещаются влево. Я ехала в крайней левой, а автобус в средней. Он стал перемещаться на мою полосу, а мне надо было уходить еще влево. Но там нет ни знаков о смещении или сужении, ни стрелок. Сами сотрудники ГИБДД, которые приезжали ко мне на аварию, сказали, что тут постоянно аварии. Некоторые говорят, что мы не ездим на этот перекресток, мы где-то раньше сворачиваем, чтобы только не попадать туда. Там будут биться люди, надо что-то делать с этой разметкой»,— сообщила «Ъ-Ярославль» Наталья.

В мэрии Ярославля «Ъ-Ярославль» сообщили, что сейчас проверяется, насколько правильно нанесена разметка, и в случае замечаний подрядчик будет исправлять недостатки.

Алла Чижова

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