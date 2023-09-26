ГУП «ТЭК СПб» закупило 18 передвижных котельных к зиме

ГУП «ТЭК СПб» закупило 18 передвижных блок-модульных котельных (ПБМК). Теперь парк предприятия насчитывает 26 таких установок, сообщили в пресс-службе Смольного.

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ПБМК помогают максимально быстро (от 1,5 часов) подключить объект к теплоснабжению в случае нештатной ситуации. В первую очередь установки используются для бесперебойного теплоснабжения социальных объектов. Каждая из ПБМК может обеспечить теплоснабжением около 2 тыс. человек.

Блок-модули оснащены баками запаса холодной воды и дизель-генераторными установками, что позволяет им работать без подключения к водопроводу и источнику питания.

Установки функционируют за счет оборудования отечественного производства, полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия персонала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Заксобрание Петербурга приняло закон о приватизации ГУП «ТЭК СПб».

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