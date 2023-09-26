Мэрия Челябинска возьмет в кредит 490 млн рублей на расселение ветхих домов

Администрация Челябинска возьмет кредит из областного бюджета в размере 490 млн руб. Соответствующие поправки в бюджете муниципалитета на 2023 год утвердили депутаты городской думы на заседании 26 сентября.

Согласно изменениям, расходная часть бюджета увеличена на 886,4 млн руб. Это связано с ростом собственных доходов на сумму 396,4 млн руб. и привлечением кредита под 0,1% годовых из областного бюджета. По словам председателя комитета финансов Челябинска Виктории Шин, 490 млн направят на расселение аварийных домов по муниципальной программе. «В связи с привлечением бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита в 2023 году вносятся изменения в программу муниципальных заимствований. Возврат бюджетного кредита будет осуществлять в 2024 году. Таким образом увеличивается верхний предел муниципального внутреннего долга и составит на 1 января 2024 года 5,07 млрд руб.»,– сообщила Виктория Шин. Дефицит городского бюджета в 2023 году после изменений составит 1,75 млрд руб.

Мэр Челябинска Наталья Котова уточнила, что бюджетный кредит направят на расселение двух домов на улицах Мира и Савина. По словам главы, большинству собственников будет выплачена денежная компенсация. Для тех, кто живут в домах по договорам социального найма, новое жилье приобретет администрация.

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