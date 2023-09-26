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Коммерсантъ FM
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Четверо первых

История супермоделей в новом сериале «Супермодели»

«Коммерсантъ Стиль» — о том, кому, кроме участников, будет интересен новый документальный фильм про всемирно известную четверку: Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линду Евангелисту.

Фото: Apple TV +

Фото: Apple TV +

Начался показ документального фильма Apple TV «Супермодели», в котором Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Терлингтон вспоминают свою модельную карьеру, то, как они изменили модный ландшафт 1990-х и определили, что это вообще значит — быть супермоделью.

Когда они начинали (а это конец 1980-х — начало 1990-х), не существовало четкого определения профессии «модель», а «супермоделей» не было и в помине: все участники модного подиума назывались или демонстраторами одежды, или манекенщицами/манекенщиками. Сегодня вездесущая «Википедия» четко объясняет, что супермодель — это модель, достигшая высшего профессионального уровня, имеющая мировое признание, с самыми высокими в индустрии моды гонорарами. И сегодня для миллионов людей независимо от того, интересуются они модой или нет, это слово понятно, а Синди, Кристи, Линда и Наоми — имена практически нарицательные. «Речь шла не о моде, речь шла о женщинах — вот что такое супермодель,— гласит трейлер к фильму.— Вы видите наши фотографии и чувствуете, что знаете нас»,— говорит Наоми Кэмпбелл.

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Фото: Apple TV +

Фото: Apple TV +

Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Vogue

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Фото: Apple TV +

Фото: Apple TV +

Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Vogue

«Супермодели», продюсером которого стала обладательница премии «Оскар» Барбара Коппл, а режиссерами являются Роджер Росс Уильямс и Ларисса Биллс, начинаются с того, что возвращают нас в конец 1980-х годов, когда в Нью-Йорке встречается та самая четверка в статусе начинающих моделей. Это старт их легендарной карьеры, история славы. Сейчас, когда им за 50 и у них уже свои дети, супермодели делятся не только фотоснимками своей молодости, но и откровенно рассказывают о ней. Например, до эпохи известности Кристи присматривала за детьми и подрабатывала уборщицей, Линда была продавщицей (и вставала с постели за куда меньшую сумму, чем $10 тыс., о чем так громко заявляла в последствии), Наоми танцевала и боролась с разного рода зависимостями, а Синди пережила в детстве смерть родного брата — у всех у них была сложная и совсем не гламурная жизнь.

У каждого эпизода сериала есть своя тема — «Взгляд», «Слава», «Сила» и «Наследие», и кроме моделей мы видим целую плеяду дизайнеров, которые их сформировали: Майкл Корс, Марк Джейкобс, Джон Гальяно, Донна Каран, Валентино, Карл Лагерфельд, Келвин Кляйн, Анна Суи и Исаак Мизрахи. Но Наоми, Кристи, Синди и Линда смогли выйти за пределы модельного мира, они были и остаются привлекательными и влиятельными, подготовив почву для тех самых, сегодняшних инфлюенсеров. Этот сериал — своего рода дань уважения золотой модельной эпохе, признание эфемерной профессии основой целой индустрии, сага о сильных духом и вдохновение для всех, кто находится начале пути.

Ирина Кириенко

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