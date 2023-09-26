Путин и Лукашенко договорились о строительстве самолетов и железной дороги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера, 25 сентября, обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным два проекта сотрудничества государств — по производству самолетов и по строительству железнодорожной ветки, которая будет вести к портам Ленинградской области. Как уточнил президент Белоруссии более подробно оба проекта главы стран обсудят 15 октября во время встречи в Киргизии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я вчера разговаривал с президентом России. Мы два проекта оговорили. И 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим. Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Второе — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград (Санкт-Петербург), чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир»,— рассказал господин Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.

Господин Лукашенко уточнил, что у Белоруссии есть компетенции по строительству самолетов. Он считает, что Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96 и обслуживать такие самолеты на своей территории.

Последний раз президенты России и Белоруссии встречались 15 сентября в Сочи. Тогда Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили экономическое развитие стран, визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, боевые действия на Украине и варианты их завершения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Александр Лукашенко явился пред Сочи президента».

Милена Костерева