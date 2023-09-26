Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин и Лукашенко договорились о строительстве самолетов и железной дороги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вчера, 25 сентября, обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным два проекта сотрудничества государств — по производству самолетов и по строительству железнодорожной ветки, которая будет вести к портам Ленинградской области. Как уточнил президент Белоруссии более подробно оба проекта главы стран обсудят 15 октября во время встречи в Киргизии.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Кремле

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я вчера разговаривал с президентом России. Мы два проекта оговорили. И 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим. Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Второе — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград (Санкт-Петербург), чтобы мы большие объемы грузов могли перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир»,— рассказал господин Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске.

Господин Лукашенко уточнил, что у Белоруссии есть компетенции по строительству самолетов. Он считает, что Минск может более интенсивно осваивать производство отдельных компонентов Ил-96 и обслуживать такие самолеты на своей территории.

Последний раз президенты России и Белоруссии встречались 15 сентября в Сочи. Тогда Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили экономическое развитие стран, визит в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына, боевые действия на Украине и варианты их завершения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Александр Лукашенко явился пред Сочи президента».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...