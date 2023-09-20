Заксобрание Петербурга приняло закон о приватизации ГУП «ТЭК СПб»

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем, окончательном, чтении законопроект о приватизации ГУП «ТЭК СПб», сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

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36 депутатов выступили за, 10 — против, один воздержался.

Ранее «Ъ» сообщал, что городское правительство включило ГУП, в собственности которого находится почти половина теплосетей и треть источников теплоснабжения в городе, в программу приватизации на 2024 год. Приватизацию ГУП «ТЭК СПб» обсуждают с 2004 года, последнюю попытку предприняли в 2022 году, но реорганизацию отложили, чтобы завершить работы по реконструкции объектов теплоснабжения в рамках выделенных на 2022-2023 годы бюджетных инвестиций.

В результате приватизации 100% акций созданного АО будут находиться в собственности города. «Приватизация акций АО не планируется. Санкт-Петербург будет единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, и осуществлять контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью»,— ранее сообщили в комитете по энергетике.

Подробнее о сроках акционирования ГЭП «ТЭК СПб» читайте в материала «Ъ» — «Приватизацию подкрепили решением».

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