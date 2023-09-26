Пермские агрегаты системы управления двигателем «Суперджета» прошли испытания

Гидромеханические агрегаты САУ-8 разработки пермского АО «ОДК-СТАР» выдержали испытания пламенем и сохранили работоспособность при температуре 1,1 тыс. градусов. Как сообщает пресс-служба «ОДК-СТАР», специалистами Центрального института авиационного моторостроения была проведена имитация пожара в мотогондоле двигателя. «Испытания на огнестойкость прошли агрегат механизации двигателя ПД-8, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива. Результат показал, что при создании новых силовых установок закладывается серьезный запас прочности. Эти испытания — еще один важный шаг к сертификации нового российского двигателя ПД-8 для самолета SJ-100»,— цитирует пресс-служба главного конструктора «ОДК-СТАР» Сергея Остапенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный конструктор"ОДК-Стар" Сергей Остапенко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Главный конструктор"ОДК-Стар" Сергей Остапенко

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Система автоматического управления двигателя ПД-8, который предназначен для использования на импортозамещенном «Суперджете», была разработана на пермском предприятии в течение года. Сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия. После летной программы квалификационных испытаний пермские агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные.

«ОДК-СТАР» — центр компетенции в области разработки, производства и сервисного обслуживания комплексных систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».