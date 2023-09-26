В Курганской области назначили четырех мировых судей
Депутаты Курганской областной думы утвердили назначение на трехлетний срок четырех мировых судей. Удостоверения им вручил спикер регионального парламента Дмитрий Фролов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.
По итогам голосования на должность мирового судьи участка № 31 Юргамышского судебного района назначена Алена Бродовая, участка № 19 Петуховского судебного района — Наталья Коробейникова. Пост в участке № 49 Кургана получила Вероника Лескевич. В участок № 26 Шадринского судебного района назначен Сергей Пятков.
«Ранее четырех кандидатов на вакантные должности мировых судей единогласно поддержали депутаты на заседании профильных комитетов Курганской областной Думы»,— отмечают в пресс-службе объединенной судебной системы региона.