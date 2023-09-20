За неделю на Урале от коронавируса скончалось два человека

За последнюю неделю в Свердловской области выявили 310 случаев заражения COVID-19, 65 человек госпитализировано, двое скончалось. Об этом сообщил Telegram-канал, близкий к администрации свердловского губернатора Евгения Куйвашева «Не для протокола».

«Рост заболеваемости есть, но он связан с сезонностью. Новые ограничения, например, масочный режим, пока не готовятся. Для них нужны очень серьезные основания»,— сообщили в Telegram-канале. При этом в регионе не переставал действовать указ губернатора Евгения Куйвашева №100 о режиме повышенной готовности.

Напомним, за август заболеваемость коронавирусом в Свердловской области выросла в 3 раза. За неделю с 7 по 13 августа COVID-19 подтвердился у 37 человек, а с 28 августа по 3 сентября — уже у 117. Количество вылечившихся при этом начало снижаться.

Ева Коршунова

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