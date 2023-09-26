Александру Чегаеву и его менеджменту не удалось отменить приговор за два ЖК

Нижегородский облсуд оставит без изменений приговор учредителю компаний-застройщиков «Альбион» и «Алаком» Александру Чегаеву и его партнерам-управленцам Алексею Ханжину, Виталию Мигунову, Андрею Черменину и Екатерине Котовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывшее руководство организаций Дзержинский городской суд осудил в апреле прошлого года по обвинению в мошенничестве со средствами дольщиков, инвестировавших в два недостроенных жилых комплекса: «Радуга» в Дзержинске и «Земляника» в Кстове. Застройщики в 2014-2017 годах привлекали средства граждан в долевое строительство этих многоквартирных домов. Суд и следствие решили, что застройщики похитили более 400 млн руб., привлеченных от дольщиков. Александр Чегаев был осужден на семь лет лишения свободы со штрафом в 1 млн руб., Алексей Ханжин на шесть лет заключения с таким же штрафом. Остальные сотрудники были наказаны условными сроками, а Екатерина Котова получила отсрочку от исполнения приговора из-за ребенка.

Кассационный суд в Саратове отменил обвинительный приговор бывшим застройщикам, определив заново рассмотреть жалобы защиты в апелляционной инстанции. Осужденные Александр Чегаев, Алексей Ханжин и их защитники пытались добиться оправдания. По мнению защиты, их осудили незаконно, все деньги дольщиков были направлены в стройку домов, на которую было потрачено средств больше, чем привлечено от граждан-соинвесторов. Причиной остановки строительства ЖК, по мнению осужденных, явилось наложение арестов на сделки по непроданным квартирам, что сделало невозможным дальнейшее финансирование проекта.

Однако в сентябре при повторном изучении материалов уголовного дела Нижегородский облсуд оставил обжалуемый приговор без изменений в части назначенного наказания, сообщили в пресс-службе суда.

Иван Сергеев