В Кургане планируют поднять цену на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда на в общественном транспорте Кургана, работающем по регулируемому тарифу, планируется увеличить. Индексация связана с ростом расходов на запчасти, топливо, горюче-смазочные материалы, системы видеонаблюдения, ГЛОНАСС и безопасность. Об этом сообщают в мэрии.

Сейчас специалисты департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области просчитывают вариант двухэтапного изменения цены на проезд. На первом этапе, с октября этого года, стоимость одной поездки составит 32 руб. Все льготы на проезд в автобусах, работающих по регулируемому тарифу, сохранятся.

«Изменение пройдет в пределах показателей инфляции. Стоимость проезда в городском общественном транспорте не менялась с 2021 года»,— поясняют в администрации Кургана.

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