«Авито»: cпрос на новые иномарки в Челябинске вырос в 2,5 раза

В июне-августе число просмотров объявлений о продаже новых иностранных автомобилей на «Авито» в Челябинске выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Предложение таких машин на площадке увеличилось на 16,9%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена новой иномарки в городе составила 2,3 млн руб. Самой востребованной моделью стал кроссовер Geely Coolray с долей 5,2% от общего спроса в сегменте. Второе место Exeed LX, Toyota Camry и Hyundai Santa Fe, на которые пришлось по 2,7% соответственно. На третьей строчке Hyundai Tucson (2,5%), который в среднем стоит 3,5 млн руб.

«Спрос на новые автомобили иностранных брендов продолжает расти. Модели из Поднебесной за последний год стали достойной альтернативой европейским брендам для россиян. Китайские авто отличаются комфортом и современной электроникой»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте